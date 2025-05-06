"Перемирие" Путина на 9 мая в силе? В Кремле снова угрожают Украине

"Режим тишины" должен "действовать" с 8 мая по 00:00 11 мая

В России подчеркнули, что объявленное "перемирие" главой государства Владимиром Путиным "остается действующим". Однако предупредили Украину об ответных атаках.

Об этом сообщает российская служба Интерфакс со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, российские войска, как и планировалось, прекратят огонь с 8 мая по 00:00 11 мая.

Песков говорит, что Путин не отменил перемирие, но отметил важность соблюдения "режима тишины" обеими сторонами. Ведь если Украина "нарушит" одностороннюю договоренность, это будет восприниматься как "провокация", поэтому Москва "будет вынуждена дать адекватный ответ".

"Понятно, инициатива президента Путина о временном "перемирии" в праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим", — говорит спикер Кремля.

По его словам, Россия "прекратит огонь", как только начнет действовать "режим тишины" и надеется, что Украина "не будет бить по позициям" оккупантов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию ввести перемирие на 30 дней, чтобы за это время по-настоящему приблизить мир. Киев не примет "выходные для войны", чтобы Путин мог спокойно провести парад в Москве. Именно поэтому Украина не гарантирует Кремлю безопасное празднование 9 мая на Красной площади с представителями других стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит репетиция парада в Москве и какую технику покажет Путин. Из этого можно сделать несколько выводов.