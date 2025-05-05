Близок ли мир в Украине и что стало с амбициями Путина: главное из интервью Трампа NBC News

В интервью Трамп раскритиковал Байдена и назвал условия мира с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал большое интервью телеканалу NBC News, в котором говорил, в частности, о войне в Украине, своем президентском сроке, о Канаде, Гренландии и других темах. Также он высказал мнение о нынешнем поведении российского президента Путина и возможных новых санкциях против России.

"Телеграф" собрал в одном материале интересные высказывания американского лидера. Отметим, что здесь собрана только фрагменты из двух частей его интервью.

Мирное соглашение между Украиной и Россией

На вопрос о том, близко ли мирное соглашение Украины с Россией, Трамп сказал, что надеется на это.

"Я верю, что мы ближе к одной стороне, и, возможно, не так близки к другой. Но посмотрим. Я бы не хотел говорить, к какой из них мы ближе. Но мы заключили сделку для американского народа, которая была хорошей. Мы смогли получить редкоземельные металлы, понимаете? Европейцы получают деньги обратно. У них есть кредит. Мы не Байден — просто дать им 350 миллиардов долларов. Он понятия не имеет, где деньги, что произошло. И, по крайней мере, мы, в той или иной форме, получим наши — да, я не чувствую себя таким глупым.

И помните, это война Байдена. Это была война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это ужасная, ужасная война. И я вижу кадры солдат через, знаете ли, спутник, которые такие, просто ужасные. 5000 солдат, смотрите, в среднем 5000 солдат в неделю умирают. Это не американские солдаты. Но я хочу решить эту проблему", — пояснил Трамп.

"России придется отдать захваченные территории"

Американский лидер считает, что РФ в итоге придется отдать Украине те территории, которые она незаконно захватила.

"России придется отдать всю Украину. Потому что это то, чего они хотят", — сказал он.

Трамп о Путине

Американский лидер считает, что когда он снова пришел к власти, амбиции Путина были "значительно остановлены".

"Я могу сказать вам следующее: его амбиции были остановлены в значительной степени, когда он увидел, что теперь это я возглавляю атаку. Поскольку он не имел дела ни с кем в Европе, он не созванивался с ними. Вы знаете, что я спросил его: "Байден звонил вам когда-нибудь за три года? Он сказал: "Он ни разу не звонил".

Вы знаете, Байден не звонил ему ни разу? И ​​все эти тысячи солдат, сотни, миллионы солдат умирают, и люди, не только солдаты. Люди умирают в городах и поселках, и все наследие этой страны разлетается на части.

Это действительно плохая ситуация. И он не получил ни одного телефонного звонка от Байдена. Война никогда бы не началась. И, кстати, четыре года она не начиналась. Я был президентом четыре года. Это было зеницей ока Путина. Не было никаких шансов, что он бы пошел", — говорит президент Штатов.

Новые санкции против России

Отвечая на вопрос ведущего, будет ли подписан документ о новых санкциях, если США выйдут из мирных переговоров, Трамп сказал, что сейчас все зависит исключительно от действий Кремля.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", – заявил он.

"Я буду президентом два срока"

Трамп рассказал, сколько лет он намерен занимать президентское кресло.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным".

О намерении сделать Канаду 51-м штатом США

Трамп намерен поговорить при личной встрече с премьер-министром Канады Марком Карни о том, чтобы сделать ее одним из штатов США.

"Я всегда буду говорить об этом. Знаете, почему? Мы субсидируем Канаду на сумму 200 миллиардов долларов в год. Нам не нужны их автомобили. На самом деле, нам не нужны их автомобили. Нам не нужна их энергия. Все, что мне нужно сделать, это освободить ее от экологических безумцев. Нам не нужно ничего из того, что есть у них.

Я спросил мистера Трюдо — которого я называю губернатором Трюдо, а не премьер-министром, губернатором — я сказал: "Губернатор Трюдо, могу я задать вам один вопрос? Почему мы даем вам 200 миллиардов долларов? Почему мы субсидируем Канаду?" Если бы Канада была штатом, это бы нам ничего не стоило. Это было бы здорово. Это было бы таким замечательным — это был бы заветный штат", — заявил президент США.

Захватят ли Гренландию военной силой

Трамп ответил на вопрос о том, исключает ли он, что когда-нибудь Гренландию захватят с помощью военной силы.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нет, не там. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности. Знаете, у нас есть русские лодки и китайские лодки, артиллерийские корабли повсюду — авианосцы, артиллерийские корабли — курсирующие вверх и вниз по побережью Гренландии. Нам нужно это защитить. На международном уровне нам это нужно", — ответил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Государственный департамент США подтвердил, что Трамп не планирует отменять санкции, которые были введены против Кремля. Также Белый дом остается готовым к более жестким санкциям против России, если российский правитель Владимир Путин не захочет договариваться о мире.