У Путина засуетились и готовят проекты для "большой сделки" с Трампом: что хотят втюхать

Несмотря на большие планы, в Кремле четко понимают, что реальных "козырей" для переговоров со Штатами у России немного

Российские государственные и крупные частные компании получили от Кремля задание разработать бизнес-проекты для "большой сделки" с президентом США Дональдом Трампом в рамках переговоров со Штатами о прекращении войны в Украине. Хотя в России понимают, что "козырей" для этого не так уж и много.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на информацию от действующих чиновников, дипломатов, а также источники из числа сотрудников госкорпораций. По их словам, была дана задача найти "крючки", которые могли бы заманить Трампа в "сделку", включающую не только "перемирие в Украине", но и перераспределение сфер влияния.

"В правительстве, министерствах и корпорациях работа шла полным ходом, в том числе ночью и по выходным: предложения разрабатывались для ключевых экономических секторов. Своими инициативами поделились "Росатом" и "Роснефть". "Полюс Золото" передал Кремлю новую информацию о месторождениях золота. К работе подключились "Русал" и другие структуры", — рассказал действующий чиновник.

Координацией этих усилий, по имеющейся информации, занимаются заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин и специальный представитель Президента Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что подобный подход использовался в советские времена, когда СССР выстраивал отношения с США на основе так называемой "увязки": например, поставки зерна обменивались на геополитические уступки.

При этом, в Кремле четко понимают, что реальных "козырей" для переговоров со Штатами у России немного. В арсенале Москвы есть лишь отдельные стратегические ресурсы — титан, уран, тяжёлая нефть — но их объём недостаточен для серьёзного влияния на торговый баланс США, что снижает их привлекательность для Трампа.

Также РФ остается крупным поставщиком редкоземельных металлов — скандия, иттрия и лантана, необходимых для производства высокотехнологичной электроники и вооружений. Однако источники сказали, что "торговать" этими ресурсами за крупные политические уступки невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что The Wall Street Journal сообщило, что Трамп усиливает давление на Украину и требует, чтобы она отказалась от Крыма и перспективы вступления в НАТО. Соответствующие положения якобы содержатся в документе, который украинской делегации представят во время встречи в Лондоне.