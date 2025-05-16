Украинский политолог, блог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов про шансы России дойти до Киева и направление, откуда может быть угроза

Вообще эта новость от CNN про то, что россия хочет дойти до окраин Киева не такая просто смешная, как кажется. Да, любой военный покажет вам карты продвижения оккупантов за осень, зиму, весну и констатирует — бред. Фантастика. Они больше года Часов Яр взять не могут. Больше полугода Торецк штурмуют. Какой Киев?

Да, если идти с Востока — бред. Говорить не о чем. А если попробовать опять с Беларуси? Осенью у них там опять общие масштабные учения. Да, мы хорошо готовы к такому сценарию и легкой прогулки не выйдет. Но ведь соблазн какой?! Угроза Киеву это не угроза Константиновке. Это аргумент. В настоящий момент оценка такая. Шансов на успех подобной операции сейчас практически нет. Попытаться? Могут, конечно…

Источник: Кирилл Сазонов в Facebook