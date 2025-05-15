Три "красные линии" для Украины: дипломат предупредил о коварном плане Путина на переговорах

Климкин объяснил, чем обернутся уступки Украины перед РФ

Павел Климкин назвал три условия, которые Украина не должна принимать во время переговоров с Россией — ограничение суверенитета, нейтралитет и демилитаризацию. Бывший министр иностранных дел пояснил, что эти требования опасны не только для нашего государства, но и для международного порядка.

Он уверен, что Россия постарается навязать именно эти пункты. Об этом дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин рассказал в эфире "Мы — Украина".

"Если Трамп толкнет Украину на ограничение суверенитета, то это будет как открытый ящик Пандоры. Потом весь мир начнет перезагружаться не как контролируемый хаос, а как бардак", — отметил Климкин.

По словам дипломата, Россия попытается вернуться к требованиям, которые уже выдвигала на переговорах в Стамбуле 2022 года. Тогда россияне настаивали на признании русского как второго государственного языка, сокращении ВСУ до 50 тысяч, запрете вступления в НАТО и других неприемлемых условиях.

Климкин подчеркнул, что во время возможных переговоров Путин постарается "завести Украину в тоннель" и привязать прекращение огня к многочисленным требованиям. "Путин не пойдет на встречу на самом высоком уровне. Он будет с нее съезжать всеми возможными способами", — добавил бывший министр.

Эксперт также выразил сомнения в возможности достижения договоренности о временном прекращении огня. По его мнению, для эффективного давления на Россию необходима согласованная позиция Европы и США, но пока их подходы отличаются.

"Возможные компромиссы не должны касаться сути украинского суверенитета", — подчеркнул Климкин, добавив, что именно такая позиция Украины должна держаться и дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что переговоры в Стамбуле не сработают. Чалый назвал главную причину.