Подготовка идет на фоне переговоров

Пока в Стамбуле готовятся переговоры Украины и России в Москве якобы планируют новое масштабное наступление. Во время него россияне хотят "получить все, что смогут".

Об этом пишет издание CNN, ссылаясь на американских чиновников. Стоит отметить, что по данным спикера ОТУ "Харьков" Шамшина, летняя операция россиян уже началась.

Американские источники сообщают, что россияне якобы прямо сейчас продолжают накапливать силы на передовой для возможного нового наступления, направленного на "захват большей части украинской территории". Вероятно, считают они, данный удар будет направлен на восток Украины. В это же время не исключается даже попытка захода в Киевскую область.

"Путин попытается захватить любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева. Русские приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут", — цитирует СМИ американского официального представителя.

В материале говорится, что подготовка идет на фоне того, что Украина якобы испытывает серьезный дефицит живой силы на поле боя.

"Оценки США показывают, что именно украинские беспилотники и эффективность минных полей сдерживают Россию, несмотря на ее значительное преимущество в человеческих ресурсах, как на востоке Украины, так и в Курской области России, где украинские войска все еще удерживают плацдарм", — пишут журналисты.

В то же время у россиян есть и свои проблемы с накоплением желаемых сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную войну на истощение.

"Кроме того, один чиновник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях. Однако уже несколько недель оценки США показывают, что цели России в войне мало изменились, включая взятие под контроль большего количества украинской территории, несмотря на то, что администрация Трампа призывает Кремль соблюдать 30-дневное прекращение огня и начать содержательные мирные переговоры", — пишет CNN.

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