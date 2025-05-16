Український політолог, блог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов про шанси Росії дійти до Києва та напрям, звідки може бути загроза

Взагалі, ця новина від CNN про те, що росія хоче дійти до околиць Києва не така просто смішна, як здається. Так, будь-який військовий покаже вам карти просування окупантів за осінь, зиму, весну і констатує марення. Фантастика. Вони понад рік Часів Яр взяти не можуть. Понад пів року Торецьк штурмують. Який Київ?

Так, якщо йти зі Сходу — марення. Говорити нема про що. А якщо спробувати знову з Білорусі? Восени там знову загальні масштабні навчання. Так, ми добре готові до такого сценарію та легкої прогулянки не вийде. Але ж спокуса яка?! Загроза Києву – це не загроза Костянтинівці. Це є аргумент. На цей момент оцінка така. Шансів на успіх подібної операції наразі практично немає. Спробувати? Можуть, звісно…

Джерело: Кирило Сазонов у Facebook