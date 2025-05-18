Волонтер Мария Берлинская говорит, что если не развивать военные технологии, то в Украине ничего не останется

Мы постепенно доходим до момента, когда россияне смогут запускать 1000+ ударных БПЛА типа "Шахед" в сутки.

В общем на конец мая 2025 года мы в моменте, где начинаем все больше отставать в технологической гонке. По ряду направлений еще сохраняется паритет, но в основном россияне все больше впереди.

Они создали государственную политику, привлекли десятки тысяч ведущих инженеров в архитектуру военной промышленности, включили сотни инженерных команд от партнеров из того же Китая, Св Кореи, Беларуси, etc, вбросили сотни миллиардов долларов в RnD и компонентную базу.

Мы пытаемся дотягивать на low tech, но дешевые, простые технологии это только часть решения.

Нужен скачок на качественно новый уровень. А для этого нужна фундаментальная наука.

На решениях с хоббийного радиорынка мы и так совершили чудо.

Держались более трех лет.

Но эти решения все больше преодолеваются системными, монументально-научными проектами объединенных российско-иранско-китайских инженерных команд.

И если мы думаем на решениях слепленных из дерьма и палок протянуть еще несколько лет войны — то это очень плохо закончится.

Потому что сначала эти решения перестанут работать, потом россияне дадут еще несколько game changers, а потом деморализуется армия и закончимся мы.

А наши технологии это на условных 80% именно такие решения. И мы уперлись в стеклянный потолок фундаментальной науки. Стеклянный, потому что мы понимаем куда идти, и идти нам никто не мешает.

Но нет возможностей.

Фундаментальная наука у нас была десятилетиями выброшена на обочину истории, и точно не создается за 3 года.

Что с этим всем делать?

Единственное правильное решение, это создание стратегии государственной политики по развитию военных технологий.

Это должен быть вопрос номер один.

Потому что если не будет этого — за считанные годы не будет ничего. Кроме стертых городов и оккупационной власти.

А нам, простым неравнодушным людям, волонтерам, военным единственное что можно сделать — еще немного выиграть для чиновников время.

Объединять инженеров, знакомить между собой и с военными, помогать тестировать их изделия на фронте и полигонах, привозить компоненты, искать финансирование.

Интересоваться MilTech и максимально способствовать всем, кто этим занимается.

Сейчас весь фронт технологически держится буквально на нескольких тысячах инженеров и производителей.

Вся многомиллионная страна. И буквально несколько тысяч человек.

Им необходимо максимально помогать и параллельно обучать новых специалистов. Понимая, что подготовка специалистов, фундаментальная наука — это, как минимум, 5-10 лет.

Но война только начинается. Чтобы не проиграть окончательно уже завтра — думать и вкладываться нужно уже сейчас. Безотлагательно.

18 мая, 2025 год

Источник — сообщение Марии Берлинской в Фейсбуке.