Война на истощение: Сырский сказал, сколько солдат российский режим бросил против Украины

Москва бросила против Украины сотни тысяч единиц "пушечного мяса" и надеется добиться победы

Россия окончательно перевела войну против Украины в боевые действия на истощение, в которых надеется добиться победы. Объединенная группировка российских оккупационных войск в Украине составляет более 640 тысяч единиц живой силы.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский во время выступления на заседании Совета Украина-НАТО. Заседание проводилось на уровне главнокомандующих, Сырский выступил там через видеосвязь.

"Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей в поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонную операцию, нанося врагу значительные потери", – сказал он, рассказывая о ситуации на фронте.

Сырский отметил, что во время заседания Совета Украина-НАТО он также обсудил с генералами западных стран вопросы "индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных". Кроме того, он предоставил военным странам-партнерам список потребностей Сил обороны Украины – в частности, относительно потребностей в военной технике, вооружении и логистической помощи.

Напомним, что 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подготовку мирных переговоров, российская армия в течение нескольких месяцев наступает по всем направлениям. Ранее CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что пока в Стамбуле готовятся переговоры Украины и России, в Москве якобы планируют новое масштабное наступление. Во время него россияне хотят "получить все, что смогут".

В то же время пресс-секретарь ОТУ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия уже начала летнее наступление на фронте. Также он добавил, что во время своих заявлений о перемирии, например, касательно 9 мая, россияне никогда его не соблюдали, и никакого затишья на фронте не было.