Блогер та бізнесмен Роман Шрайк оцінив хід переговорів Білого дому та Кремля

Чого ми хотіли: Поставити питання рубом — або Росія погоджується на тривале припинення вогню, або США та ЄС запроваджують проти неї нові санкції.

Причому відмова Росії від припинення вогню мала не лише викликати санкції, а й змусити Трампа переглянути своє ставлення до Путіна.

Лідери ключових європейських країн підтримали цей план. Було встановлено дедлайн — 12 травня. І навіть вдалося видавити з Трампа згодне мукання.

Що вийшло: Жодного припинення вогню, Трамп сюсюкає по телефону з Путіним, а ми вступили в стамбульську еб**іну з Медінським і компанією.

Європа, щоправда, дотримується слова та готує санкції за відсутність припинення вогню.

А Трамп розтікся калюжкою і забув все обіцяне. Він не хоче вводити санкції, хоче торгувати з ним, розмовляти з ним по телефону, тримати його за ручку, дивитися на його фотографію.

Схоже, далі так і буде: Єдність Європи та США полягатиме в регулярних зідзвонах та загальних словах заяв, Трамп сюсюкатиме з коханим, Європа вводитиме санкції та підтримуватиме Україну грошима та зброєю, а Україна братиме участь у безнадійному переговорному процесі, аби не засмучувати Трампа.

Джерело: пост Шрайка в Telegram