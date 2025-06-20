Развяжут руки Путину? Ударят ли США "ядеркой" по Ирану и какие последствия возможны

Ядерный объект Ирана станет испытанием для Воздушных сил

Президент США Дональд Трамп связывает возможный удар по иранскому ядерному объекту Фордо с эффективностью специальной бомбы GBU-57, известной как bunker buster. По информации источников, знакомых с ситуацией, Трамп считает, что военная операция имеет смысл только в случае гарантии полного уничтожения подземного комплекса.

Об этом пишет The Guardian. Несмотря на то, что чиновники оборонного ведомства сообщили Трампу о способности GBU-57 вывести объект из строя, он остается не до конца уверенным в его эффективности. Именно это сдерживает решение о ударе.

Кроме того, он ожидает, что сама угроза применения силы может побуждать Иран к переговорам. Эффективность GBU-57 с начала каденции Трампа является предметом споров в Пентагоне.

Что говорят о ядерном ударе чиновники США

По словам двух неназванных чиновников из Министерства обороны США, только ядерное оружие способно уничтожить объект Фордо из-за того, насколько глубоко он расположен. Обычные бомбы, даже в составе более масштабного пакета из нескольких GBU-57, не проникнут достаточно глубоко под землю и нанесут лишь незначительные повреждения – завалят туннели и перекроют переходы.

Как пишет The Guardian, этим чиновникам якобы сообщили, что для полного уничтожения подземного завода США сначала будут вынуждены "разрыхлить" землю обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2.

Вместе с тем, как утверждают осведомленные источники, возможность применения ядерного оружия официально не рассматривалась на совещаниях в Белом доме, и его не предлагали ни министр обороны Пит Гегсет, ни глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дан Кейн.

Белый дом и Пентагон официально не прокомментировали эти сообщения. Однако в ответ на публикацию The Guardian журналистка Fox News Джаки Генрих заявила, что в администрации президента опровергли ее содержание.

"Должностное лицо Белого дома сказал мне, что содержание этого материала является ложным — что американские военные не сомневаются в эффективности бункерных бомб в уничтожении завода в Фордо, также отрицал, что любые варианты (включая тактические ядерные боеприпасы) были сняты", — написала она в соцсети X.

Пост журналистки Джаки Генрих в X

В следующем сообщении она добавила : "В Белом доме мне сказали, что ничего из этого не соответствует действительности: военные уверены, что бункерные бомбы способны справиться с работой".

Что известно об объекте Фордо

Расположенный в горной местности к югу от Тегерана, подземный завод по обогащению урана в Фордо является стратегически важной частью иранской ядерной программы. Объект, который считается одним из самых защищенных в регионе, остается главной целью для Израиля, который рассматривает его как угрозу своему существованию. Объект был спроектирован так, чтоб выдержать воздушные удары. По данным западных исследований, он начал строиться в 2006 году, а официально был признан Ираном в 2009 году после соответствующего разоблачения.

Комплекс состоит из основных тоннелей с центрифугами по обогащению урана и сети дополнительных тоннелей. Защита объекта обеспечивает контрольно-пропускной пункт, кольцевое ограждение и шесть входов в подземную часть. Над поверхностью расположена вспомогательная инфраструктура — здания и дорога к дополнительному техническому объекту.

По оценке израильской разведки объект Фордо расположен на глубине до 90 метров.

Завод Фордо в Иране. Фото: The Guardian

Ситуация с вероятным ударом по Фордо свидетельствует о трудности возможной операции. Даже в случае применения GBU-57 и успешного поражения объекта это лишь отсрочит иранскую ядерную программу на несколько лет, но не остановит ее полностью. Кроме того, Иран защитил Фордо, разместив его под горой, а сама бомба никогда не использовалась в подобных обстоятельствах.

Генерал-майор в отставке Рэнди Меннер, бывший замдиректора DTRA, подчеркнул: "Это не будет одноразовый удар. Объект можно быстро восстановить. Это звучит хорошо для телевидения, но не соответствует реальности".

Бомба GBU-57 способна уничтожать подземные укрытия, но требует использования стратегического бомбардировщика B2 и полного контроля над воздушным пространством и надежного GPS-сигнала.

Какова на самом деле вероятность ядерного удара по Ирану.

Заместитель председателя экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Николай Сирук в комментарии "Телеграфу" заявил, что считает вероятность ядерного удара США по Ирану крайне низкой, поскольку отсутствуют как военные, так и политические предпосылки для такого шага.

"Я считаю, что США не нанесут ядерного удара по Ирану – в этом нет смысла. Им единственное, что важно – Израиль хочет, чтобы американцы дали глубинные бомбы, которыми они надеются достать и разрушить этот объект", – пояснил эксперт.

По его мнению, наиболее заинтересованной стороной в силовом варианте остается Израиль, однако у Вашингтона пока нет стратегической готовности идти на такой шаг. Сирук обращает внимание на нестабильность политики администрации Дональда Трампа, но отметил:

"Вся проблема в том, что Трамп каждый день меняет свое мнение на противоположное. Но там есть ядро MAGA — очень консервативное, которое не хочет привлечения Америки в любую войну, тем более с Ираном. Сможет ли Трамп игнорировать своих ярых поклонников — вряд ли", — рассказал эксперт.

В то же время Сирук указывает на геополитическую опасность прецедента применения ядерного оружия.

"Это был бы прецедент. Ведь не только у России есть ядерное оружие — Пакистан, Индия", – заметил эксперт. Он также считает ошибкой решение США разрешить Израилю бомбить Иран, поскольку оно не решает ни палестинский вопрос, ни несет стабильность в регион.

"Сам Трамп заварил эту кашу, когда в 2018 году вышел из ядерного соглашения 2015 года. Оно хоть как-то ограничивало Иран. Но другой вопрос в том, что ядерная бомба — это не для нападения, а для сдерживающего фактора", — пояснил эксперт.

Подытоживая, эксперт приводит исторический контекст и вспоминает последствия Чернобыля как пример того, что даже ограниченное применение тактического оружия представляет угрозу региону:

"Загрязнение будет в любом случае. Поэтому игра в угрозу ядерным оружием — это политическая риторика. И действительно война никогда не приносит результата, если она безосновательна", — подытожил он.

Военный эксперт и обозреватель Олег Стариков также считает вероятность ядерного удара США по Ирану крайне низкой. По его словам, данная информация выглядит как информационная провокация с иранской стороны.

"Это повлечёт такие последствия, что даже и версии выдвигать опасаюсь", – отметил он.

Что вероятный удар ядерным оружием означал бы для России

Дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что гипотетическое применение Соединенными Штатами ядерного оружия могло стать опасным прецедентом для России. По его словам, такая ситуация потенциально могла бы развязать руки Путину, хотя в то же время остаются серьезные международные предохранители.

"Понятно, что это будет прецедент. И, конечно, что Путин не хотел такой прецедент создавать самостоятельно, потому что была бы негативная реакция. Но с другой стороны, все равно будет негативная реакция, как европейцев, так и тех же китайцев", — отметил Хара.

Он напоминает, что аналогичный баланс сдерживания работает в отношениях Индии и Пакистана, где ядерное противостояние не привело к прямому применению оружия. В этом контексте эксперт считает, что реакция мирового сообщества на любой ядерный инцидент будет жесткой даже если инициатором будут выступать США.

Кроме того, Хара указывает, что даже Дональд Трамп с его непредсказуемым стилем поведения будет вынужден учитывать политические последствия, если во время его президентства Россия применит ядерное оружие против Украины.

"Я думаю, что ему придется тоже сдерживать (ред. Путина) и принимать взвешенное решение, чтобы этого не произошло. Или наказать за произошедшее", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Израиль изучает возможность проведения рискованной наземной операции против ядерного завода Фордо в Иране – на случай, если США не приступят к военным действиям против объекта. Поскольку завод защищен от прямого удара израильским вооружением, рассматривается вариант атаки силами спецназовцев.