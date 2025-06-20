Есть другие методы? Действительно ли США могут ударить по Ирану ядеркой

В случае ядерного удара последствия будут достаточно серьезными для всех

На фоне нарастающего напряжения между Ираном и Израилем и разговорами о применении ядерного оружия у многих возникает вопрос: действительно ли США или другая страна могут использовать ядерку. Или есть другие пути достижения нужных целей в войне на Ближнем Востоке.

Как отметил "Телеграфу" политолог Тарас Загородний, вероятность ядерного удара пока невелика, ведь это оружие в большинстве своем рассматривается как фактор сдерживания.

"Я не думаю, что до этого дойдет, потому что все ядерные страны не хотят превращения ядерного оружия в конвенционное. Возможно, это на уровне слухов, угроз и так далее. Тем более, это создаст такой очень опасный прецедент по всему миру", — говорит политолог.

По его словам, у США и у Израиля в настоящее время достаточно инструментов, чтобы другими методами предотвратить создание ядерного оружия Ираном. К примеру, достаточно использовать конвенционное оружие, уже имеющееся в наличии Израиля. Они могут продолжить и, скорее всего, и продолжат бить по гражданской инфраструктуре Ирана. Кроме того, по мнению Загороднего, Израиль может перебить водопровод, что в климате Ирана будет иметь разрушительные последствия.

"США могут добиться того, чтобы Иран дефрагментировался настолько, что будет неспособен производить какое-либо оружие и ядерное тоже. Я не вижу здесь большой необходимости, чтобы именно так поступать (применять ядерку — ред.)", — говорит политолог.

Он объясняет, что даже использование неядерной бомбы, которую США приняли на вооружение в 2011 году для уничтожения инфраструктуры, ядерной инфраструктуры не обязательно. Ею можно и не бить именно по реакторам. Достаточно просто уничтожить мощности, позволяющие производить, например, средства доставки и т.п.

"Даже если это теоретически произойдет, мы должны понимать, что США видят за собой право применения ядерного оружия, а не то, что могут делать другие. Тем более не сомневаетесь, если бы Кремль был уверен, что удар ядерного оружия по Украине привел к мгновенному результату, что сразу же капитулировала наша страна без последствий для них, то они бы давно это сделали", — добавляет Загородний.

Политолог акцентирует, что в случае ядерного удара последствия будут достаточно серьезными. И это понимают даже в Кремле. Китай против удара ядеркой не из-за любви к Украине, а из-за того, что понимает, что Япония и Южная Корея сразу создадут свою ядерку в таком случае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль может реализовать дерзкий план атаки на ядерный иранский завод в Фордо.