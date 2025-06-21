Потеряли берега? Иран выдвинул США ультиматум и назвал условие возвращения к переговорам

Тегеран готов к тому, чтобы услышать мнение европейцев, а также готов к новым встречам и обсуждениям в будущем

Иран не будет возвращаться к дипломатическим переговорам с США, пока Израиль продолжает атаки на иранские ядерные и военные объекты. Если США хотят обсуждать иранскую ядерную программу, им следует заставить Израиль прекратить атаки на Иран.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает Financial Times. Таким образом, Арагчи прокомментировал заявления своих коллег из Франции, Германии и Великобритании, которые заявили, что готовы к дипломатическим переговорам, но только при участии США, а также заявление президента Дональда Трампа, что Иран якобы не хочет разговаривать с Европой, а будет говорить только с США.

"Иран готов снова рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия будет прекращена, а агрессор — привлечен к ответственности за совершенные преступления", – сказал Арагчи.

Иранский министр заявил, что Тегеран ничего не будет обсуждать с США, пока Вашингтон является "соучастником преступлений" против Ирана. В то же время, Тегеран готов к тому, чтобы услышать мнение европейцев, а также готов к новым встречам и обсуждениям в будущем.

Напомним, что Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами – Израиль атакует военные и ядерные объекты Тегерана, а тот бьет по мирным городам. США могут вступить в войну на стороне Израиля и использовать самую мощную в мире неядерную бомбу с высокоточной наводкой — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Израиль рассматривает возможность провести рискованную и дерзкую наземную миссию против ядерного завода Ирана в Фордо, если США откажутся вступить в войну и атаковать этот объект. Завод, не поддающийся израильскому вооружению, может быть атакован группой спецназначения.

Отметим, что в нынешней войне Израиля против Ирана президент США Дональд Трамп может стать на сторону первого только в двух условиях. Они будут касаться финансов и геополитики. Со своей стороны Иран готов атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в случае, если США решат вмешаться в войну на стороне Израиля. Для атаки на силы США уже готовы ракеты и боевая техника, а также остатки иранских "прокси" в регионе.