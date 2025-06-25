Глава Совета общественного контроля при НАБУ рассказал о скандальных деталях дела

Об уволенном детективе НАБУ Бравермане. И об эффективности электронного декларирования, кстати. И о диверсии Бравермана против Совета общественного контроля (по-украински — Рада громадського контролю, РГК. — Ред.) НАБУ.

Может подавать на меня в суд, мне пофиг.

В позапрошлый четверг Дисциплинарная комиссия НАБУ вынесла решение об увольнении детектива Бравермана. Сегодня директор НАБУ согласился с решением комиссии и издал приказ об увольнении Бравермана. Но в процессе служебного расследования детектив Браверман совершил действия, которые лично я как председатель РГК НАБУ воспринял как прямую атаку на мандат Совета общественного контроля. Как попытку манипулировать общественным контролем и дискредитировать РГК НАБУ. Так что, если бы директор не уволил Бравермана сегодня, я лично написал бы публичное заявление о проведении служебного расследования относительно Бравемерана, уже по результатам его противодействия представителям РГК НАБУ в Дисциплинарной комиссии.

Но подробности именно об этом позже.

На самом деле эта история печальная и болезненная именно потому, что детектив Браверман действительно эффективный детектив. И у него хватает громких дел. И заднюю он не давал, и шел до конца, и операции были дай Бог, но, к сожалению, его история закончилась позором.

Слышали вы о детективе Бравермане именно потому, что он догонял и расследовал влиятельных типов. И эти типы не зажимали денег, чтобы на Бравермана порыгать в телегах и СМИ. Детектив Браверман утверждал (не публично), что печально известный Кауфман готов был заплатить огромные деньги за любые проблемы, которые кто-нибудь сможет создать Браверману. Может, так и было, не знаю. Но печаль именно в том, что, может, Браверман своими действиями Кауфмана в чем-то и спас.

В последнее время детектив Браверман попал под две дисциплинарки. Одна за недостоверное декларирование в результате проверки Управления Внутреннего Контроля НАБУ. С обстоятельствами, которые, по моему мнению, намекали на возможное незаконное обогащение и попытку скрыть поступление средств. Из этой дисциплинарки Браверман выскочил по двум причинам. Во-первых, он выскочил потому, что доказал, что бухгалтерия в его доходах сходится (и потому нет никакого незаконного обогащения), а покупка облигаций через криптобменки с дисконтом детективам не была запрещена. Во-вторых, истекли сроки привлечения к ответственности за недостоверное декларирование. Выглядело оно все соу соу.

И вот тут бы НАБУ могло помочь НАПК. Но НАПК сказало, что автоматическая система проверки проблем не обнаружила, а сумма слишком мала, чтобы НАПК провела ручную проверку. Я не знаю, что там и как проверяют по имущественному положению НАПК в целом по стране, но если сил НАПК не хватает не то что на проверку 600 детективов, а на РУЧНУЮ ПРОВЕРКУ ОДНОГО ДЕТЕКТИВА с подозрением на проблему, то давайте будем честными. Система декларирования не работает ни для чего, кроме антикоррупционных журналистских расследований и грантовых отчетов. Ответ НАПК я запросом от НАБУ получил, если что, очень меня это все поразило. Но об этом подробнее будет потом, когда мы выкатим статистику реакций НАПК на заявления по детективам НАБУ (нулевая, если что).

Тем не менее Браверман тут выскочил. Как я говорил, он очень умный человек и он очень хорошо понимает, как работают стандарты доказывания.

Но прилетела вторая дисциплинарка. О деле, о котором уже много знают людей – об интимной связи Бравермана со свидетелем обвинения по делу того же Кауфмана. В смысле со свидетельницей, то есть женщиной, но хомо.

Конечно, сами по себе отношения (хоть интимные, хоть и платонические) детектива со свидетелем, это, по моему мнению, штанга. Потому что здесь и давление может быть, и манипуляция, и дискредитация доказательств, да и вообще. Моя позиция в том, что если такая большая любовь у людей в неравноправных отношениях, то увольняйтесь. Неравноправные отношения всегда плохо выглядят. Если такая любовь, то проверять ее следует в равноправных отношениях.

Но у реформированного, честного и прозрачного ВАКС совсем другая позиция. Именно поэтому УВК НАБУ не догнало Бравермана еще давно. Ведь именно суд сказал, что все окей, свидетель второстепеннный, поэтому такие отношения с детективом не проблема. Суд там тупанул, или Браверман, как толковый опер, мути навел, сказать не могу, решение суда еще закрыто. Кстати, эта информация, по моим данным, была передана аудиторам НАБУ, но почему-то они в отчет ее не включили (возможно, потому что ВАКС еще не обнародовал эту информацию). Аудиторы просто сказали, что расследование началось не тогда, когда о связи стало известно УВК НАБУ, а когда об этом написали СМИ.

Это ошибка, и эта ошибка попала в официальный отчет аудиторов. Расследование СЕЙЧАС произошло НЕ по самому факту связи детектива со свидетелем, потому что по факту связи было решение суда. И УВК не могло инкриминировать Браверману ничего, потому что, по мнению СУДА, это не повлекло за собой никаких проблем в расследовании, а кодекс этики НАБУ на тот момент такого прямо не запрещал. А непрямо – Браверман умел петлять. И текущее служебное расследование действительно связано с этой женщиной, но с другим фактом. С фактом реального конфликта интересов и действий Бравермана в интересах этой женщины, и этот конфликт интересов произошел позже. И нарыло это, кстати, именно УВК, которое за плохую работу по Браверману, критикуют. Но то такое.

В действительности дело хуже. Здесь не в том дело, что детектив как-то там давил на бедную девушку (хотя это тоже было бы плохо). Это выглядело ровно наоборот. Выглядело, что богатая и успешная бизнесвумен, с Бентли и Майбахом, с имущественными требованиями к обвиняемому Кауфману на десятки миллионов баксов, сделала как-то так, что детектив НАБУ пошел на конфликт интересов, чтобы своей девушке с Майбахом помочь. Против Кауфмана.

И вот это не просто моральная претензия (и дискуссия любовь это или харассмент), а реальный конфликт интересов. Именно в конфликте интересов вся проблема в этом деле.

Предметом конфликта интересов по данному делу было то, что по согласию детектива Бравермана были внесены сведения в ЕРГР относительно вновь открывшихся обстоятельств, касавшихся подозреваемых по делу аэропорта "Одесса", о Кауфмане. Браверман должен был заявить о существующем конфликте интересов, так как он имел отношения с бизнесвумен, которая имела имущественные претензии к подозреваемому.

Удостоверение правоохранителя, это не индульгенция, это не право на порешалово, это в первую очередь ОБЯЗАННОСТЬ. Обязанность соответствовать определенным нормам.

Недавно Кауфман пошел на сделку со следствием. По результату соглашения Кауфман не сел. В какой степени деятельность Бравермана (желавшего из-за конфликта интересов Кауфмана посадить) привела к тому, что Кауфман не сел, я сказать не могу. Но влияние, мне кажется, было. По традиции РГК пытается в конфликтных вопросах интересоваться мнением прокуроров САП о детективах НАБУ. Ну чтобы уберечься от ситуаций "руководство заклевало перспективного детектива". Теплых слов от прокуроров о Бравермане, по состоянию на данный момент, мы не услышали. Хотя его заслуги в прошлом многие признают.

А дальше началось самое интересное. Так происходило почему-то у детектива Бравермана, что дисциплинарка по нему доезжала до результата, как раз под истекающие сроки. Очень любил и умел детектив Браверман писать и давать пространные объяснения по собственному служебному расследованию. Так было и в этот раз. И не так уж много там времени оставалось до истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.

И тут ВНЕЗНО перед самым началом дисциплинарного рассмотрения детектив Браверман закрывает собственные объяснения в служебном расследовании по самому себе грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Это, конечно, не имеет никакого смысла, потому что не очень понятно, что в отношениях Бравермана с бизнесвумен может составлять ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ. Но такое право у детектива есть.

Зачем Браверман это сделал и в чем замут?

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОЯСНЕНИЕМ таких действий я лично считаю то, что детектив Браверман ЗНАЛ, что из двух представителей РГК только один имел допуск к гостайне. И детектив Браверман ЗНАЛ, что именно этот представитель как раз мобилизовался и как раз в тот момент находился на БЗВП. И просто физически не мог никак поучаствовать в Дисциплинарной комиссии ни в каком виде. А другой член РГК допуска к гостайне не имел. И допуска к гостайне не имел еще один представитель НАБУ. Соответственно, дисциплинарка мгновенно теряла кворум (5—3) и полностью теряла представительство РГК (дополнительный аргумент, чтобы опровергнуть решение комиссии в суде).

Соответственно, без снятия грифа, заседание по Браверману к моменту истечения сроков давности, провести было бы невозможно. В таком случае, на мой взгляд, именно на РГК падала бы ответственность за то, что детектив Браверман в очередной раз избежал бы ответственности. Потому что выглядело бы так, что РГК не смогла обеспечить присутствие собственных представителей и сорвала заседание комиссии, оставив комиссию без кворума. Других вариантов объяснения действий Бравермана найти не могу. Поэтому считаю максимально мерзким поступком попытку для собственных мутняков воспользоваться тем, что кто-то мобилизовался в ряды ВСУ.

Конечно, РГК мгновенно предупредила и комиссию, и директора НАБУ, и дальше относительно быстро гриф сняли, и благодаря совместной работе, заседание удалось провести вовремя. На что был расчет у Бравермана подробно не очень понятно, может, еще что-то планировалось, я хз.

В наше время каждый уволившийся из НАБУ бьет себя пяткой в грудь и говорит, что плохое Бюро уволило или заставило уволиться выдающегося работника. Который мог бы ух. И я соглашаюсь, что Браверман один из немногих уволенных, кого можно охарактеризовать, как выдающегося детектива. Но уволен он был совершенно по делу.

Удостоверение не индульгенция.

Уважаемые детективы НАБУ. Я знаю, что многие считают Бравермана выдающимся детективом. Он, вероятно, им и был. Я знаю, что некоторые из вас, считают увольнение Бравермана местью влиятельных типов, которым он перешел дорогу. Они бы, несомненно, хотели бы ему отомстить.

Но дело в другом. Правда в том, что, по моему мнению, у детектива Бравермана произошло "головокружение от успехов" и тупо отстрелила кукуха. Человек поверил, что имеет право на все и является чем-то средним между Гувером и Джеймсом Бондом. Дорогие тачки, много денег от рискованных сделок, решения с помощью службы вопросов для приближенных лиц. Ну и чем это отличается от типичного кашника?

Ничем.

Украине не нужно еще одно СБУ К. Нам и первое не было нужно.

Теперь к результатам. Детектив Браверман будет уволен. Но он был настолько выдающимся детективом, что теперь будут инициированы изменения в кодекс этики детектива НАБУ, причем во многих разделах. Чтобы в дальнейшем таких ситуаций можно было избегать, или быстро наказывать, если еще кто-нибудь в НАБУ также вообразит себя кашником.

Большие возможности рождают и большие риски. От них не застрахован ни один правоохранительный орган. Работник, еще вчера являвшийся образцом эффективности, может решить, что поймал Бога за бороду. От этого тоже никто не застрахован. Расследовать детективов, которые лучше всех в стране знают как кого-то расследовать, дело не простое и долгое. Но НАБУ с помощью общественного контроля в этом случае с этим делом справилось. Это положительный результат, хотя, как я и говорил в начале, сама ситуация печальная.

На этом все. Лайк и репост.

Источник: Facebook-страница Антона Швеца