Ведущий аналитик Центра социальных изменений и поведенческой экономики о том, какие проблемы в экономике обострила война

Будущее восстановление Украины – это не только восстановление инфраструктуры, это, прежде всего, восстановление и раскрытие потенциала каждого человека. И в этом смысле не нынешняя война создала существующие барьеры на рынке труда – гендерные, возрастные, социальные, образовательные. Она их лишь обострила.

Однако именно сейчас мы имеем уникальный шанс превратить эти вызовы в движущую силу модернизации экономики и общества. Наша цель – не просто констатировать проблемы, а активно строить инклюзивный рынок труда, где у каждого гражданина, независимо от пола, возраста или социального статуса, есть возможности для полноценной экономической вовлеченности.

Данный материал основан на результатах отчета, подготовленного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в рамках проекта "Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине", при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансовой поддержки Правительства Японии. В нашей работе над Стратегией повышения экономической возможности населения Украины предложены стратегические решения и смоделированы результаты их внедрения, что выведет Украину на принципиально более высокий уровень экономического развития.

Путь к инклюзии начинается с осознания

Психологи говорят, что путь к решению проблемы обязательно прежде всего лежит через ее осознание. Так и с существующими барьерами на украинском рынке труда. Давайте разбираться.

Депопуляция в Украине продолжается с 90-х годов. Уже давно не 52 млн. живут в Украине. И даже не 41 млн — как свидетельствуют данные, часто используемые нашими международными партнерами. По оценкам Advanter Group на контролируемой территории Украины сейчас проживает 31 млн украинцев. Возрастная структура населения тоже ухудшается.

Половозрастная структура населения Украины на конец 2024 года

Источники: https://ukrstat.gov.ua/https://ec.europa.eu/eurostat/data/databasehttps://data.unhcr.org/en/situations/ukraine и собственные счета авторов

Гендерное неравенство

Надо признать, что гендерное неравенство на рынке труда в Украине — это не появившееся сегодня явление. Хотя война и подсветила эту проблему. Гендерное неравенство проявляется в разрыве в оплате, в "стекольном потолке" для женщин, в двойной нагрузке (карьера + семья) и в устойчивых стереотипах по "мужским" профессиям.

Война, хотя и ускорила изменения, заставляя женщин овладевать новыми сферами и замещать мужчин на рабочих местах, однако существующие системные барьеры нуждаются в целенаправленных решениях. Что можно сделать в смысле расширения возможностей для женщин?

Разрыв в средней заработной плате мужчин и женщин

Источник: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf

Для преодоления гендерных барьеров критически важно расширение государственной программы "Муниципальная няня" и запуск новых социальных услуг для семей с детьми, особенно в общинах. Также необходимо развитие гибких форм занятости, таких как дистанционная и частичная работа, а также программы переквалификации и обучения для женщин в нетрадиционных для них областях.

Так, программа Государственной службы занятости для женщин на "мужские" профессии, состоящая из 31 специальности, уже обеспечивает 100% трудоустройство для 100 женщин в месяц. Все это приведет к значительному снижению гендерного разрыва в оплате труда и повышению уровня экономической активности женщин, что, в свою очередь, будет способствовать росту ВВП и потенциально повышению рождаемости за счет лучшей поддержки семей.

Возрастные ограничения

Украинский рынок труда сталкивается с парадоксом: с одной стороны, высокий уровень безработицы среди не имеющей достаточного опыта молодежи, с другой – дискриминация по возрасту при трудоустройстве для кандидатов в возрасте 40+, а также отсутствие надлежащих возможностей для "активного долголетия" людей старшего возраста. И это при том, когда весь мир уже давно понял, что необходимо ценить опыт и энергию всех возрастов, интегрируя их в собственную производительную экономику.

Для преодоления возрастных барьеров необходимо создавать программы трудоустройства для молодежи, например, объединяющие образование и практику (дуальное образование), обеспечивая их быстрый вход на рынок труда. В то же время такие программы переквалификации, как "Ваучер" для лиц старше 45 лет, ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью уже показали свою эффективность: 42% их участников повышают зарплату, меняют работу и улучшают ментальное здоровье.

Следовательно, снижение молодежной безработицы и эффективное использование опыта старших поколений безусловно положительно повлияет на дисбаланс на рынке труда Украины. Это также приведет к увеличению экономической активности пенсионеров и улучшению качества их жизни, одновременно высвобождая их родственников для активной экономической деятельности.

Социальная инклюзия

Значительные вызовы обновления украинского рынка труда касаются социальной инклюзии. Ветераны, внутренне перемещенные лица и люди с инвалидностью часто сталкиваются с дискриминацией, отсутствием адаптированных рабочих мест, психологическими барьерами и нехваткой эффективных программ переквалификации.

Динамика количества людей с инвалидностью

Источники:https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/10/zb_szn_2022.pdfhttps://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid02qC26tCny4gKVbPUDHU945oNFJWoTJBrgV2LT6S9HjmKdHwUsTQk59RJerH3UXDNil

Только 16% лиц с инвалидностью в Украине официально трудоустроены, что значительно ниже показателей ЕС (50–70%). Нам нужно осознать, что эти люди не обременительны. Напротив, они являются нашим огромным неиспользованным потенциалом, интеграция которого в рынок труда важна и своевременна.

Занятость среди ВПЛ трудоспособного возраста

Источник: расчет авторов на основе https://www.dw.com/ru/pracevlastuvanna-vpo-problemi-j-osoblivosti/a-68895031

Критически важно внедрение комплексных программ психологической, социальной и профессиональной реинтеграции для ветеранов и ВПЛ. Так, с января 2026 вступит в силу новый Закон об обеспечении права лиц с инвалидностью на труд, предусматривающий целевые взносы вместо санкций, субсидии на рабочие места, социальное сопровождение и квоты.

Также необходимо усилить борьбу с дискриминацией, ведь исследования показывают, что 60% работодателей предпочитают кандидатов младше 40 лет, а только 15% компаний предлагают безбарьерные условия труда для лиц с инвалидностью. Усилия по этому направлению приведут к значительному повышению уровня трудоустройства ветеранов (цель – до 90%) и ВПЛ (цель – до 80-85%).

Образование и развитие навыков

Еще одним вызовом является негибкая система образования. Необходима ее адаптация к потребностям рынка труда и активное развитие профтехобразования, которое уже охватывает более 30 профессий. Важно также инвестирование в "мировоззренческий" компонент образования, воспитывающий устойчивость, критическое мышление и предприимчивость. Залогом успеха также поддержка обучения востребованных навыков и цифровой грамотности.

Другими словами нам нужно формирование высококвалифицированной, адаптивной и инновационной рабочей силы, отвечающей вызовам грядущего. Это обеспечит рост конкурентоспособности украинских специалистов на внутреннем и международном рынках.

Сотрудничество государства, бизнеса и общества

Подавляющее большинство опрошенных нами экспертов согласны с тем, что повышение экономической активности населения является ключевым фактором восстановления экономики Украины. Основными факторами снижения экономической активности признана война и высокий уровень миграции.

Наиболее эффективными инструментами стимуляции экономической активности являются поддержка микропредпринимательства через гранты и обучение, а также программы переквалификации.

Ключевые политические шаги, которые следует реализовать в первую очередь, включают обновление трудового законодательства, пилотные программы в общинах с низким уровнем экономической активности и снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Среди форматов поддержки людей с низким уровнем экономической активности эксперты выбрали профориентацию и сопровождение на пути к работе, а также обучение и развитие навыков.

Реализация этих стратегий требует тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Государство должно создавать эффективную политику и стимулы, включая упрощение бизнес-регуляций. Бизнес, в свою очередь, должен инвестировать в инклюзию, создавать рабочие места и поддерживать программы переквалификации. Общественность – заниматься адвокацией, поддержкой и менторством.

Источник: Стратегия повышения экономической состоятельности населения Украины, Белая книга

По результатам форсайт-сессии, ставшей интеллектуальной основой для разработки Стратегии повышения экономической способности населения, были идентифицированы три ключевых стратегических дихотомии, определяющих вектор развития Украины.

Во-первых, это переход от сырьевой экономики к экономике с высокой добавленной стоимостью. Этот выбор предполагает отказ от роли "житницы Европы" и поставщика дешевого сырья в пользу производства высокотехнологичных продуктов, инновационных услуг и развития сложных отраслей.

Во-вторых, перед нами стоит задача формирования культуры активного долголетия. Речь идет не только о социальной поддержке пожилых людей, но и о полноценном привлечении всех возрастов, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, к экономической и социальной жизни страны через программы переобучения, грантовые инициативы и системные изменения в подходах к пенсионной политике.

И, в-третьих, наиболее критической является необходимость достижения положительного миграционного баланса. Это означает, что количество граждан, которые возвращаются в Украину, и привлеченных специалистов из-за границы должно превышать выезжающих, что требует создания конкурентных условий для жизни, труда и самореализации, а также пересмотра подходов к институту гражданства и интеграции иностранных специалистов.

Источник: Стратегия повышения экономической состоятельности населения Украины, Белая книга

Наш путь – это выбор в пользу высокотехнологичных продуктов вместо сырьевой экономики, в пользу либеральной системы, базирующейся на индивидуальной ответственности, в пользу общественного счастья как приоритета, позиционирования Украины как глобального Miltech хаба, в пользу роста среднего возраста экономической и социальной активности, активного долголетия и положительного миграций.

При этом инерционным, но наиболее влиятельным и наиболее реалистичным является сценарий сохранения деструктивных общественных настроений и сохранения немодернизованной, сырьевой экономики. Инвестиции в человеческий капитал (в том числе и в гражданское просвещение, и в улучшение ментального здоровья), создание экономических возможностей для украинцев важно для экономического развития.

По нашему глубокому убеждению, будущее Украины – в полном раскрытии человеческого капитала, существенном росте производительности труда. Преодоление гендерных, возрастных и социальных барьеров – не только вопрос справедливости, но и критическая экономическая необходимость. Каждый разрушающийся барьер открывает новые возможности для роста и процветания.

У Украины есть потенциал не просто восстановиться, но и стать образцом инклюзивного и производительного рынка труда, где каждый гражданин реализует свой потенциал, способствуя общему благосостоянию и укреплению государства. Это наш путь к подлинной экономической независимости и посттравматическому росту для обеспечения устойчивого и процветающего будущего.

С полным текстом "Белой книги" Повышение экономической способности населения Украины можно ознакомиться по ссылке:White_Book_Повышение_экономической_способности_населения_Украины.docx

Блог создан на базе отчета, подготовленного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в рамках проекта "Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине", при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансовой поддержки правительства Японии.