Непобедимая экономика – там, где у каждого есть шанс - Павел Соболевский
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Ведущий аналитик Центра социальных изменений и поведенческой экономики о том, какие проблемы в экономике обострила война
Будущее восстановление Украины – это не только восстановление инфраструктуры, это, прежде всего, восстановление и раскрытие потенциала каждого человека. И в этом смысле не нынешняя война создала существующие барьеры на рынке труда – гендерные, возрастные, социальные, образовательные. Она их лишь обострила.
Однако именно сейчас мы имеем уникальный шанс превратить эти вызовы в движущую силу модернизации экономики и общества. Наша цель – не просто констатировать проблемы, а активно строить инклюзивный рынок труда, где у каждого гражданина, независимо от пола, возраста или социального статуса, есть возможности для полноценной экономической вовлеченности.
Данный материал основан на результатах отчета, подготовленного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в рамках проекта "Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине", при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансовой поддержки Правительства Японии. В нашей работе над Стратегией повышения экономической возможности населения Украины предложены стратегические решения и смоделированы результаты их внедрения, что выведет Украину на принципиально более высокий уровень экономического развития.
Путь к инклюзии начинается с осознания
Психологи говорят, что путь к решению проблемы обязательно прежде всего лежит через ее осознание. Так и с существующими барьерами на украинском рынке труда. Давайте разбираться.
Депопуляция в Украине продолжается с 90-х годов. Уже давно не 52 млн. живут в Украине. И даже не 41 млн — как свидетельствуют данные, часто используемые нашими международными партнерами. По оценкам Advanter Group на контролируемой территории Украины сейчас проживает 31 млн украинцев. Возрастная структура населения тоже ухудшается.
Источники: https://ukrstat.gov.ua/https://ec.europa.eu/eurostat/data/databasehttps://data.unhcr.org/en/situations/ukraine и собственные счета авторов
Гендерное неравенство
Надо признать, что гендерное неравенство на рынке труда в Украине — это не появившееся сегодня явление. Хотя война и подсветила эту проблему. Гендерное неравенство проявляется в разрыве в оплате, в "стекольном потолке" для женщин, в двойной нагрузке (карьера + семья) и в устойчивых стереотипах по "мужским" профессиям.
Война, хотя и ускорила изменения, заставляя женщин овладевать новыми сферами и замещать мужчин на рабочих местах, однако существующие системные барьеры нуждаются в целенаправленных решениях. Что можно сделать в смысле расширения возможностей для женщин?
Источник: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf
Для преодоления гендерных барьеров критически важно расширение государственной программы "Муниципальная няня" и запуск новых социальных услуг для семей с детьми, особенно в общинах. Также необходимо развитие гибких форм занятости, таких как дистанционная и частичная работа, а также программы переквалификации и обучения для женщин в нетрадиционных для них областях.
Так, программа Государственной службы занятости для женщин на "мужские" профессии, состоящая из 31 специальности, уже обеспечивает 100% трудоустройство для 100 женщин в месяц. Все это приведет к значительному снижению гендерного разрыва в оплате труда и повышению уровня экономической активности женщин, что, в свою очередь, будет способствовать росту ВВП и потенциально повышению рождаемости за счет лучшей поддержки семей.
Возрастные ограничения
Украинский рынок труда сталкивается с парадоксом: с одной стороны, высокий уровень безработицы среди не имеющей достаточного опыта молодежи, с другой – дискриминация по возрасту при трудоустройстве для кандидатов в возрасте 40+, а также отсутствие надлежащих возможностей для "активного долголетия" людей старшего возраста. И это при том, когда весь мир уже давно понял, что необходимо ценить опыт и энергию всех возрастов, интегрируя их в собственную производительную экономику.
Для преодоления возрастных барьеров необходимо создавать программы трудоустройства для молодежи, например, объединяющие образование и практику (дуальное образование), обеспечивая их быстрый вход на рынок труда. В то же время такие программы переквалификации, как "Ваучер" для лиц старше 45 лет, ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью уже показали свою эффективность: 42% их участников повышают зарплату, меняют работу и улучшают ментальное здоровье.
Следовательно, снижение молодежной безработицы и эффективное использование опыта старших поколений безусловно положительно повлияет на дисбаланс на рынке труда Украины. Это также приведет к увеличению экономической активности пенсионеров и улучшению качества их жизни, одновременно высвобождая их родственников для активной экономической деятельности.
Социальная инклюзия
Значительные вызовы обновления украинского рынка труда касаются социальной инклюзии. Ветераны, внутренне перемещенные лица и люди с инвалидностью часто сталкиваются с дискриминацией, отсутствием адаптированных рабочих мест, психологическими барьерами и нехваткой эффективных программ переквалификации.
Источники:https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/10/zb_szn_2022.pdfhttps://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid02qC26tCny4gKVbPUDHU945oNFJWoTJBrgV2LT6S9HjmKdHwUsTQk59RJerH3UXDNil
Только 16% лиц с инвалидностью в Украине официально трудоустроены, что значительно ниже показателей ЕС (50–70%). Нам нужно осознать, что эти люди не обременительны. Напротив, они являются нашим огромным неиспользованным потенциалом, интеграция которого в рынок труда важна и своевременна.
Источник: расчет авторов на основе https://www.dw.com/ru/pracevlastuvanna-vpo-problemi-j-osoblivosti/a-68895031
Критически важно внедрение комплексных программ психологической, социальной и профессиональной реинтеграции для ветеранов и ВПЛ. Так, с января 2026 вступит в силу новый Закон об обеспечении права лиц с инвалидностью на труд, предусматривающий целевые взносы вместо санкций, субсидии на рабочие места, социальное сопровождение и квоты.
Также необходимо усилить борьбу с дискриминацией, ведь исследования показывают, что 60% работодателей предпочитают кандидатов младше 40 лет, а только 15% компаний предлагают безбарьерные условия труда для лиц с инвалидностью. Усилия по этому направлению приведут к значительному повышению уровня трудоустройства ветеранов (цель – до 90%) и ВПЛ (цель – до 80-85%).
Образование и развитие навыков
Еще одним вызовом является негибкая система образования. Необходима ее адаптация к потребностям рынка труда и активное развитие профтехобразования, которое уже охватывает более 30 профессий. Важно также инвестирование в "мировоззренческий" компонент образования, воспитывающий устойчивость, критическое мышление и предприимчивость. Залогом успеха также поддержка обучения востребованных навыков и цифровой грамотности.
Другими словами нам нужно формирование высококвалифицированной, адаптивной и инновационной рабочей силы, отвечающей вызовам грядущего. Это обеспечит рост конкурентоспособности украинских специалистов на внутреннем и международном рынках.
Сотрудничество государства, бизнеса и общества
Подавляющее большинство опрошенных нами экспертов согласны с тем, что повышение экономической активности населения является ключевым фактором восстановления экономики Украины. Основными факторами снижения экономической активности признана война и высокий уровень миграции.
Наиболее эффективными инструментами стимуляции экономической активности являются поддержка микропредпринимательства через гранты и обучение, а также программы переквалификации.
Ключевые политические шаги, которые следует реализовать в первую очередь, включают обновление трудового законодательства, пилотные программы в общинах с низким уровнем экономической активности и снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Среди форматов поддержки людей с низким уровнем экономической активности эксперты выбрали профориентацию и сопровождение на пути к работе, а также обучение и развитие навыков.
Реализация этих стратегий требует тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Государство должно создавать эффективную политику и стимулы, включая упрощение бизнес-регуляций. Бизнес, в свою очередь, должен инвестировать в инклюзию, создавать рабочие места и поддерживать программы переквалификации. Общественность – заниматься адвокацией, поддержкой и менторством.
По результатам форсайт-сессии, ставшей интеллектуальной основой для разработки Стратегии повышения экономической способности населения, были идентифицированы три ключевых стратегических дихотомии, определяющих вектор развития Украины.
Во-первых, это переход от сырьевой экономики к экономике с высокой добавленной стоимостью. Этот выбор предполагает отказ от роли "житницы Европы" и поставщика дешевого сырья в пользу производства высокотехнологичных продуктов, инновационных услуг и развития сложных отраслей.
Во-вторых, перед нами стоит задача формирования культуры активного долголетия. Речь идет не только о социальной поддержке пожилых людей, но и о полноценном привлечении всех возрастов, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, к экономической и социальной жизни страны через программы переобучения, грантовые инициативы и системные изменения в подходах к пенсионной политике.
И, в-третьих, наиболее критической является необходимость достижения положительного миграционного баланса. Это означает, что количество граждан, которые возвращаются в Украину, и привлеченных специалистов из-за границы должно превышать выезжающих, что требует создания конкурентных условий для жизни, труда и самореализации, а также пересмотра подходов к институту гражданства и интеграции иностранных специалистов.
Наш путь – это выбор в пользу высокотехнологичных продуктов вместо сырьевой экономики, в пользу либеральной системы, базирующейся на индивидуальной ответственности, в пользу общественного счастья как приоритета, позиционирования Украины как глобального Miltech хаба, в пользу роста среднего возраста экономической и социальной активности, активного долголетия и положительного миграций.
При этом инерционным, но наиболее влиятельным и наиболее реалистичным является сценарий сохранения деструктивных общественных настроений и сохранения немодернизованной, сырьевой экономики. Инвестиции в человеческий капитал (в том числе и в гражданское просвещение, и в улучшение ментального здоровья), создание экономических возможностей для украинцев важно для экономического развития.
По нашему глубокому убеждению, будущее Украины – в полном раскрытии человеческого капитала, существенном росте производительности труда. Преодоление гендерных, возрастных и социальных барьеров – не только вопрос справедливости, но и критическая экономическая необходимость. Каждый разрушающийся барьер открывает новые возможности для роста и процветания.
У Украины есть потенциал не просто восстановиться, но и стать образцом инклюзивного и производительного рынка труда, где каждый гражданин реализует свой потенциал, способствуя общему благосостоянию и укреплению государства. Это наш путь к подлинной экономической независимости и посттравматическому росту для обеспечения устойчивого и процветающего будущего.
С полным текстом "Белой книги" Повышение экономической способности населения Украины можно ознакомиться по ссылке:White_Book_Повышение_экономической_способности_населения_Украины.docx
Блог создан на базе отчета, подготовленного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в рамках проекта "Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине", при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансовой поддержки правительства Японии.
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