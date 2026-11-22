Разницу между формами легко услышать в коротком диалоге

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В украинском языке даже привычное и ласковое обращение к сыну может вызвать вопросы о правильном написании. В частности, не все знают, какое окончание должно быть в слове "синуля", когда зовут ребенка.

Как правильно обращаться к мальчику – "синулю" или "синуле" – объясняет словарь "Горох". Выбор зависит от падежа, ведь форма для прямого обращения отличается от той, которую употребляют в других предложениях.

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Как правильно: "синулю" или "синуле"

Чтобы не ошибиться, нужно определить, в каком падеже употреблено слово. Если вы говорите о сыне и отвечаете на вопрос "кого?", правильно говорить "синулю". Например: "Я сейчас позову синулю".

Но когда вы обращаетесь непосредственно к ребенку, нужна другая форма – "синуле". Поэтому фраза "Синуле, иди сюда!" будет правильной. В этом случае слово стоит в звательном падеже, поскольку используется как обращение.

"Синулю" употребляют в винительном, а "синуле" – в звательном падеже Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему важно не путать падежи

В словаре "Горох" начальной формой слова указано "синуля". В таблице склонения "синулю" приведено для винительного падежа единственного числа, а "синуле" – для звательного.

Для сравнения: в предложении "Мой сынуля уже дома" слово отвечает на вопрос "кто?" и употребляется в именительном падеже. Если же нужно позвать мальчика, следует использовать звательную форму – "сынуле" и отделить обращение запятой.

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