Уксусное средство подходит не для всех кухонных поверхностей

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Мандариновые корки можно залить белым уксусом и сделать спрей, которым удобно убирать жир со столешниц и кухонной техники. Уксус настаивают не менее двух недель, а перед уборкой разбавляют водой в пропорции 1:1.

Рецепт с апельсиновыми корками, который можно адаптировать для мандариновых, опубликовало издание The Straits Times. Сложите корки в чистую стеклянную банку, залейте белым дистиллированным уксусом, чтобы он полностью их покрыл, и закройте крышкой.

Держите банку в прохладном темном месте и время от времени встряхивайте. Когда уксус настоится, процедите его, смешайте с водой и перелейте в бутылку с распылителем.

Для настаивания уксуса с корками потребуется не менее 2 недель Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Мы испытали сушку, настаивание и заваривание, чтобы рецепты давали одинаковый результат, были безопасными и легко воспроизводились на разных кухнях", – сказал шеф-повар и менеджер по работе с клиентами в сфере продуктов питания и напитков компании Sodexo Гариш Арья, разработавший подборку рецептов с цитрусовыми корками.

Для пряного аромата к коркам можно добавить палочку корицы и 10 бутонов гвоздики, советует Live Simply. Спрей подойдет и для мойки или внутренних поверхностей холодильника: после нанесения протрите их чистой влажной тряпкой. На граните и мраморе уксус не используйте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как использовать мандариновую кожуру в быту и превратить ее из кухонных отходов в полезную вещь для дома.