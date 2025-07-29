Волонтер Мария Беринская пожаловалась, что в украинском руководстве игнорируют возможность поставить на вооружение ВСУ новейшее оружие

Есть разработка, которая повлияет на ход войны. Не просто повлияет. Та сторона, которая будет иметь этот инструмент и правильно применит, выиграет войну уже в обозримой перспективе.

Первые серьезные результаты могут быть уже через 6 месяцев.

Верю в этот инструмент сейчас так, как 11 лет назад поверила в дроны. Дроны как геймченджер войны.

Тогда точно так же ходила, пыталась убедить — "будет война дронов, это определяющий фактор. Если не разовьем отрасль военных технологий — заплатим жизнями людей!"

Сотни встреч высокого уровня, интервью, совещаний. Мы подготовили тогда первые сотни операторов, снабдили первыми сотнями дронов… Но без государственной поддержки к 2018 году все почти умерло.

Никто из руководства страны тогда не услышал. Ну или покажите мне хоть одного из руководителей сектора безопасности и обороны, кто предсказал войну дронов до 2022 года. Верно, не было таких. Ибо тупорылые и деревянные, надменные и лживые дол**ебы. Пустые и популистические как барабаны. Оно им было не нужно. Они смеялись мне в глаза, и говорили что я им приношу какие-нибудь игрушки тыча на FPV дроны.

А сейчас дроны решают до 90% поражений врага. Не будет дронов — фронт упадет через несколько часов.

Людей, предсказавших эти вещи за 10 лет до настоящего времени, было буквально несколько десятков на всю страну.

Мы все друг друга давно и хорошо знаем, кружок городских технологических сумасшедших.

Есть публичные интервью этих людей, конкретные, прикладные результаты работы в отрасли с 2014 года, все можно проверить.

А главное — у них есть видение, что будет дальше. И самое смешное — оно опять на**й никому не нужно.

Вы скажете – ну по дронам же услышали. Так услышали, но очень вынужденно, из-за страшных потерь, с большим опозданием. Фактически сам фронт, которого волонтеры натренировали и насытили дронами, начал толкать центр: давайте дроны, если хотите больше таких видосов!

По дронам услышали когда уже не было другого выхода. И сейчас дроны это уже не панацея. Надо переходить на новый уровень. Эта технология, которой у врага еще полноценно нет. То, что мы можем применить первыми и получить преимущество. То, что может остановить врага, уже даже на момент намерения продвигаться дальше.

Это позволит выиграть войну, я отвечаю за свои слова все 11 лет войны. Отвечаю и за эти. Это действительно, при правильном подходе, позволит нам выиграть войну довольно быстро.

Как думаете, кому интересно эту технологию развивать?

Вы не поверите — сейчас, как и 10 лет назад, та самая фигня, хожу, убеждаю, объясняю. В большинстве абсолютно по*уй. Просто дежавю.

Ну, ок 10 лет назад, тогда у меня не было реальных доказательств моего прогнозирования.

Но сейчас все легко проверить в гугле. История подтвердила и расставила все на свои места.

Нет, все равно не слышат. Проводят "стратегические" совещания об очередной ху*не.

И снова не видят главного. Можно победить, потратив на это буквально копейки. Кивают гривами и пропускают мимо.

Не интересно, и даже не пытаются вникнуть, разобраться.

Ну значит, будете свои "стратегические" совещания в экзиле проводить. Куда большинство из вас дружно съе**тся, когда рус*я снова станет под Киевом. И тыкать пальцами друг в друга на тему "кто виноват" и "как надо было"!

Источник: пост Берлинской в Facebook.