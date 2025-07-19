"Нужно все, но…" С каким оружием Украина может переломить ход войны

Большую роль играют и люди

Сейчас у Украины есть не мало нужд в войне и фронте, закрытие которых могло бы даже изменить ход боев. Однако все же определенное вооружение можно выделить.

Об этом в интервью Radio NV рассказал бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак. По его словам, основная из потребностей ВСУ сейчас – это люди и оружие.

"Нам нужно все: начиная от самолетов, заканчивая комплектующими, которых не хватает. Украине нужно все. Нельзя сказать, что есть один вид вооружения, с которым можно идти наступать. Нужно все", — говорит Ступак.

По его словам, это не только люди и техника, это и медикаменты, и ракеты. Отвечая на вопрос корреспондента, есть ли оружие, которое может изменить ход войны, эксперт сказал: "Я очень осторожно скажу, хотя бы не переломить, а немного уменьшить интенсивность российского наступления. Это две позиции – самолеты и это дальнобойные ракеты".

Ступак объясняет, что это оружие в достаточном количестве, если не переломит ход войны, хотя бы снизит градус напряжения на фронте. И, конечно, здесь огромную роль играют люди — научные, профессиональные, сильные. Кроме этого не нужно забывать, что чем больше проблем у России, тем лучше для войны в Украине.

"Чем больше будет проблем у Российской Федерации, которые будут создаваться большими странами и не просто создаваться, а поддерживаться длительный промежуток времени, тогда действительно все это будет иметь такой эффект синергии", — резюмировал эксперт.

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