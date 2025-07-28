Могут ли россияне захватить Покровск: военный оценил шансы захватчиков

Город хорошо укреплен и захватить его будет большой проблемой

Россияне не смогут с наскока захватить Покровск даже если отправят на штурм всю свою группировку. Город сейчас хорошо укреплен и ВСУ смогут его защитить.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Больше по теме можно прочитать в материале: Это будет коллективное самоубийство 100 тысяч россиян: спикер ОСГВ "Хортица" о ситуации в Покровске

"Мне кажется, что это будет просто коллективное самоубийство с их стороны. Это будет самый плохой вариант, по крайней мере, на этом этапе. Может быть, если бы они добились каких-то успехов, а уже после этого начали такой штурм, то может что-то и получилось… Но сейчас они просто убьются", — сказал Трегубов

Для сравнения Трегубов привел в пример эпизод российской зимней кампании, когда они пытались перерезать трассу "Покровск — Павлоград". Тогда захватчики понесли большие потери и вынуждены были отступить.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", прямой штурм Покровска может закончиться для оккупантов потерей всей 110-тысячной группировки, которая там расположена. Он даже отметил, что не стал бы считать этот вариант развития событий плохим для ВСУ.

"Если на немаленький и укрепленный город (а Покровск хорошо укрепленный), они полезут "в лоб", то убьются", — добавил Трегубов.

Как сообщалось ранее, военный аналитик Иван Ступак ранее говорил, что Покровск уже взят в полукольцо, но пока ВСУ хватает пространства для снабжения города всем необходимым для обороны. Однако он не исключил вероятности того, что город может быть потерян.