Волонтерка Марія Беринська поскаржилася, що в українському керівництві ігнорують можливість поставити на озброєння ЗСУ новітню зброю

Є технологія, яка вплине на хід війни. Не просто вплине. Та сторона, яка матиме цей інструмент і правильно застосує — виграє війну вже в зримій перспективі.

Перші серйозні результати можуть бути вже за 6 місяців. Вірю в цей інструмент зараз так, як 11 років тому повірила в дрони. Дрони як геймченджер війни.

Тоді точно так само ходила, пробувала переконати — "буде війна дронів, це визначальний фактор. Якщо не розвинемо галузь військових технологій — заплатимо життями людей!"

Сотні зустрічей високого рівня, інтерв'ю, нарад. Ми підготували тоді перші сотні операторів, забезпечили першими сотнями дронів…Але без державної підтримки до 2018 року все майже вмерло.

Ніхто з керівництва країни тоді не почув. Ну або покажіть мені хоч одного з чільників сектору безпеки і оборони, хто передбачив війну дронів до 2022 року. Правильно, не було таких. Бо тупорилі і дерев'яні, пихаті і брехливі довбо**би. Пусті і популістичні як барабани. Воно їм було не треба. Вони сміялися мені в очі, і казали що я їм приношу якісь іграшки тицяючи на FPV дрони.

А зараз дрони вирішують до 90% уражень ворога. Не буде дронів — фронт впаде за кілька годин.

Людей, які передбачили ці речі за 10 років до нашого часу — було буквально кілька десятків на всю країну. Ми всі один одного давно і добре знаємо, гурток міських технологічних божевільних.

Є публічні інтерв'ю цих людей, є конкретні, прикладні результати роботи в галузі з 2014 року, все можна перевірити.

А головне — в них є бачення, що буде далі. І найсмішніше — воно знову на*уй нікому не треба.

Ви скажете — ну по дронам же почули. Так почули, але дуже вимушено, через страшні втрати, з великим запізненням. Фактично сам фронт, якого волонтери відтренували і наситили дронами — почав штовхати центр: давайте дрони, якщо хочете більше таких відосів!

По дронам почули коли вже не було іншого виходу. І зараз дрони це вже не панацея. Треба переходити на новий рівень. Та технологія, якої у ворога ще повноцінно немає. Те, що ми можемо застосувати першими, і отримати перевагу. Те, що може зупинити ворога вже навіть на моменті наміру просуватися далі.

Це дозволить виграти війну, я відповідаю за свої слова всі 11 років війни. Відповідаю і за ці. Це дійсно, при правильному підході, дозволить нам виграти війну, доволі швидко.

Як думаєте, комусь цікаво цю технологію розвивати?

Ви не повірите — зараз як і 10 років тому, та сама фігня, ходжу, переконую, пояснюю. В більшості абсолютно по*уй. Просто дежавю.

Ну ок 10 років тому, тоді в мене не було реальних доказів мого прогнозування.

Але ж зараз все легко перевірити в гуглі. Історія підтвердила і все розставила на свої місця.

Ні, все одно не чують. Проводять "стратегічні" наради про чергову ху*ню.

І знову не бачать головного. Можна перемогти, витративши на це буквально копійки. Кивають гривами і пропускають мимо. Не цікаво, і навіть не пробують вникнути, розібратися.

Ну значить будете свої "стратегічні" наради в екзилі проводити. Куди більшість з вас дружно з'їб**ься , коли ру*ня знову стане під Києвом. І тикати пальцями один в одного на тему "хто винен" і "як треба було"!

Джерело: пост Берлінської у Facebook.