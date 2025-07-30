Возможно, что примерно до 2028 года Трамп прекратит одну "великую войну" и получит свою Нобелевскую премию, считает Кущ

На самом деле очень странно, что все решили, что Трамп "остановит войну и получит Нобелевскую премию" в течение первого года своего президентства.

Он ведь пришел в Белый дом не на один год.

Если он все "решит" в этом году, то что дальше? Курить бамбук.

К примеру, Обама шел на выборы с обещаниями прекратить войну в Ираке и вывести из этой страны основную часть американского военного контингента.

Его избрали на пост президента в 2008 году, а свои обязанности он начал выполнять в 2009-м.

А основной корпус американских войск из Ирака вывели в 2012-м, накануне новых выборов и второго срока Обамы.

Вполне возможно, что примерно к 2028 году Трамп прекратит одну "большую войну" и все-таки получит свою Нобелевскую премию. Как и Обама.

А затем передаст бразды правления своему молодому преемнику на 8 лет. Не как Обама.

А до этого размяется на завершении десятка-двух войн меньшего калибра. На "12-дневных", "5-дневных" и так далее.

Там, где в корне слова есть "день", а не "год".

А та самая "Великая война", которую Трамп когда-нибудь добавит к своей коллекции миротворца, все больше похожа на войну между Ираном и Ираком в 80-х годах прошлого века.

О которой я несколько раз писал.

И которая длилась 8 лет.

Источник — сообщение Алексея Куща в Фейсбуке.