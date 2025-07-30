Можливо, що приблизно до 2028 року Трамп припинить одну "велику війну" і таки отримає свою Нобелівську премію, вважає Кущ

Насправді, дуже дивно, що всі вирішили, що Трамп "зупинить війну і отримає Нобелівську премію" протягом першого року свого президентства.

Адже він прийшов у Білий дім не на один рік.

Якщо він все "вирішить" цього року, то що далі? Курити бамбук.

Наприклад, Обама йшов на вибори з обіцянками припинити війну в Іраку і вивести з цієї країни основну частину американського військового контингенту.

Його обрали на посаду президента в 2008 році, а до своїх обов'язків він приступив у 2009-му.

А основний корпус американських військ з Іраку вивели в 2012-му, напередодні нових виборів і другого терміну Обами.

Цілком можливо, що приблизно до 2028 року Трамп припинить одну "велику війну" і таки отримає свою Нобелівську премію. Як і Обама.

А потім передасть кермо влади своєму молодому наступнику на 8 років. Не як Обама.

А до цього розімнеться на завершенні десятка-двох воєн меншого калібру. На "12-денних", "5-денних" і так далі.

Там, де в корені слова є "день", а не "рік".

А та сама "Велика війна", яку Трамп колись додасть до своєї колекції миротворця, все більше схожа на війну між Іраном та Іраком у 80-х роках минулого століття.

Про яку я кілька разів писав.

Джерело — допис Олексія Куща у Фейсбук.