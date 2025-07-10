Нашли "дорожную карту" окончания войны в Украине? О чем договорились Рубио и Лавров

"Телеграф" пообщался с международными экспертами, чтобы выяснить, что кроется за "новым подходом" и стоит ли ожидать существенных результатов от переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели двустороннюю встречу в рамках форума безопасности АСЕАН в Куала-Лумпуре. Переговоры продолжались почти час и охватили широкий круг вопросов, в частности, войну России против Украины, ситуацию в Сирии и Иране, а также, возможно, возобновление работы дипломатических миссий США и РФ.

На брифинге по результатам встречи Рубио заявил, что стороны обсудили "дорожную карту" урегулирования украинского конфликта, отметив:

"Нам нужно увидеть план будущих действий, который покажет, как можно завершить конфликт". Вместе с тем, он заметил, что "новый подход", который предложила Россия, нельзя назвать концепцией мира, скорее — концепцией, которую госсекретарь Штатов передаст Дональду Трампу — "откровенность" российской стороны".

В заявлении МИД РФ после встречи говорится, что обе стороны подтвердили стремление к мирному разрешению конфликтов, возобновлению экономического и гуманитарного сотрудничества и обеспечению свободы межчеловеческих контактов между двумя государствами. В последний раз Лавров и Рубио встречались в феврале этого года в Саудовской Аравии.

"Телеграф" обратился к экспертам по вопросам международной политики, чтобы выяснить, о каком "новом подходе" может идти речь и стоит ли ожидать больших результатов от этих переговоров.

Журналист и народный депутат ВР 8-го созыва Вадим Денисенко отметил, что делать выводы рано.

"Единственное, что могу сказать, — это то, что Рубио передаст этот подход Трампу. То есть, сейчас здесь нечего комментировать — нужно или дождаться реакции Трампа, или публикации этого подхода от россиян", — отметил эксперт.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио, как и предложенная российская концепция завершения войны, вряд ли могут быть восприняты как реальный шаг к миру.

"Рубио сказал, что Лавров предоставил ему российское видение дальнейшего развития мирно-переговорного процесса. И в то же время признал: это не совсем то, чего они ожидали, хотя и передаст эти наработки Трампу", — отметил эксперт.

Фесенко подчеркнул, что пока не стоит спекулировать о содержании российских предложений, поскольку нет подтвержденной информации.

"Наши фантазии и догадки не имеют значения. Я думаю, там нет ничего принципиально нового или прорывного, что могло бы обеспечить реальное прекращение войны в Украине", — добавил он.

Аналитик также указал на тупик в позициях сторон:

"Сегодня позиции России и Украины относительно условий завершения войны кардинально противоположны, несовместимы. Договориться можно только о прекращении огня. Все остальные варианты — это перспектива на годы, возможно, десятилетия, или к смене власти в России".

Фесенко считает, что даже если США приняли российское предложение к рассмотрению, это не означает его приемлемость или эффективность. Более того, скептическая тональность Рубио, по словам эксперта, свидетельствует о низкой оценке инициативы.

Кроме того, он отметил, что потенциальное российское предложение может носить скорее тактический характер — быть попыткой снизить напряжение со стороны США или пойти на уступки в рамках имитации мирного процесса.

"Это — и согласование на третий раунд переговоров в Стамбуле, и демонстрация готовности к мирным переговорам, но этого мало. Нужна реальная готовность к прекращению огня. Все остальное — это тактическая имитация", — резюмировал Фесенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Львом XIV 9 июля затронул вопрос мирных инициатив и объяснил, почему переговоры с РФ пока не проходят, в том числе и на нейтральной площадке Ватикана. По словам украинского политика, главным препятствием остается позиция Кремля, отвергающего все конструктивные предложения по диалогу.