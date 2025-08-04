Кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны в 2021—2023 гг. объяснила, как распределяются полномочия между президентом и военным командованием

Во время войны общество особенно внимательно следит за решениями военно-политического руководства: кто отдает приказы, кто принимает ключевые решения. Однако даже на одиннадцатом году войны многие граждане не до конца понимают, как распределяются полномочия между президентом и военным командованием.

В развитых демократических государствах именно политическое руководство определяет военную политику, а в условиях военного положения – стратегию войны. Глава государства, как избранный представитель народа, определяет политические цели и стратегию обороны, принимает решение о продолжении сопротивления или целесообразности переговоров — и если переговоры, то на каких условиях. В свою очередь военное командование — это профессиональные специалисты, отвечающие за планирование, организацию боевых действий и выполнение приказов Верховного Главнокомандующего, то есть президента.

Такое распределение ролей не формальность, а фундамент демократического гражданского контроля над вооруженными силами. Это один из принципов, который отличает правовое государство от авторитарного режима. Он состоит в том, что гражданские органы власти осуществляют надзор и управление вооруженными силами. Среди таких стран: Великобритания, Франция, США, Канада, Япония, Германия, Австралия и многие другие.

В Украине он закреплен в законодательстве и отвечает стандартам НАТО. Это необходимо, чтобы армия гарантированно использовалась для защиты государства и граждан, а не в политических интересах отдельных групп, чтобы сделать невозможным военную диктатуру или узурпацию власти. Также это позволяет сохранять политический контроль над вооруженным конфликтом, в частности войной.

Именно такая модель взаимодействия армии и политической власти — маркер цивилизованности и условие интеграции Украины в западные союзы.

Непонимание этого принципа порождает упрощение и опасные иллюзии: мол, военные должны сами решать, как действовать, а политики — не мешать. Такая логика разрушает баланс между политической ответственностью и военным профессионализмом и может иметь отрицательные последствия.

В мирное время это разграничение почти не заметно. До 2014 года оно вообще мало кого интересовало. Но во время войны роль гражданского руководства в военной вертикали становится очевидной. Именно президент – гражданское лицо – принимает решение о применении Вооруженных Сил, вводит военное положение и объявляет мобилизацию. Именно политические власти определяют стратегический курс обороны.

Нарушение принципа демократического гражданского контроля

В истории, конечно, есть примеры, когда военные самостоятельно — без прямого одобрения или контроля со стороны политического руководства — принимали стратегические решения. Однако такие случаи обычно либо становились следствием слабости политической власти, либо приводили к серьезным последствиям, в частности, политическим конфликтам, неудачам или узурпации власти.

К примеру, американский генерал Макартур во время Корейской войны (1950–1953) прибегал к стратегическим решениям без согласия президента США Гарри Трумэна, в том числе продвижение к границе с Китаем и открытая угроза использования ядерного оружия. Это вызвало дипломатический кризис и завершилось увольнением Макартура с должности. Стратегические решения без политического контроля могут привести к эскалации войны и глобальному конфликту.

Армия без приказа политического руководства не воюет

Армия – не полиция и не СБУ. Они могут противодействовать преступным группам или террористам на основании закона без отдельного политического разрешения. Армия – нет. Вооруженные Силы не могут действовать самостоятельно при вооруженной агрессии. Требуется приказ на применение.

Яркий пример того, как армия без приказа не сражается, мы видели в 2014 году. Как рассказывали мне военные, с которыми я общалась на этот счет, они ждали команды высшего политического руководства и были готовы выполнять боевые задачи. Более того, они не просто ждали, а обращались и просили разрешение на ведение огня. Но в ответ звучало – "Держитесь. Это просто провокация". Речь, конечно, идет не о праве военного использовать стрелковое оружие в случае проникновения посторонних в воинскую часть, а о спланированной оборонительной операции. Тогда имели место разногласия между политическим руководством и военными относительно прогноза возможных последствий активной обороны в Крыму. Уверенность, что армия была способна тогда действовать, если бы был приказ, выразили в своих интервью генералы – Замана, Назаров, Воронченко, Гайдук. Политическая власть тех времен уверяет, наоборот – что они своими решениями тогда сдержали еще большую агрессию, с которой мы точно не справились бы. История не знает сослагательного наклонения. Поэтому сейчас мы можем только предполагать, как разворачивались бы события, если бы были приняты другие решения.

В 2022 году ситуация была противоположной. Без промедлений был издан указ президента о применении Вооруженных Сил Украины и введено военное положение.

Президент – вершина военной вертикали

Во время войны президент несколько меняет свою привычную роль и становится, прежде всего, Верховным Главнокомандующим ВСУ – вершиной военной вертикали.

Воспринимать его персону во время горячей фазы войны исключительно в политическом контексте просто некорректно, потому что это не соответствует его реальной роли и месту в оборонном процессе.

В условиях полномасштабной войны президент начинает реализовывать полномочия, которых у него не было в мирное время.

Для военных президент не политик, а руководитель, который решает и ставит перед ними военные задачи.

А вот оперативное управление войсками осуществляет не президент и не министр обороны, а главнокомандующий ВСУ и генеральный штаб. Они непосредственно применяют войска и командуют ими для выполнения задач, которые ставит Верховный Главнокомандующий.

В этой вертикали есть еще один гражданский институт — Министерство обороны, которое, кроме формирования и реализации оборонной политики, занимается обеспечением деятельности ВСУ; модернизацией вооружения и военной техники; контролирует использование ресурсов, бюджета, соблюдение законов в ВСУ; обеспечивает социальную защиту военнослужащих и т.д. Приоритетным во время войны является обеспечение возможностей и способностей ВСУ выполнять поставленные президентом задачи.

Мирные переговоры

Какой может быть роль военных в мирных переговорах, если таковые ведет государство? Экспертная или совещательная. Военные не определяют условия, на которые может пойти государство, и не принимают решения по конфигурации мира и договоренностей. Вспомним 2014—2015 годы. Тогда военные были включены в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе в качестве экспертов.

Поэтому в демократическом государстве во время войны стратегические решения принимает политическое руководство, прежде всего, президент как Верховный Главнокомандующий, тогда как военные отвечают за их профессиональное исполнение. Такое распределение полномочий является основой гражданского демократического контроля над армией и обеспечивает политический контроль в войне. Понимание этого баланса особенно важно для общества в условиях полномасштабной войны.