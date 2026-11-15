"Персональная скидка" не гарантирует самую низкую цену: как не переплатить через приложение "АТБ"

Покупатель рассказал о расхождении цен

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В приложении сети супермаркетов "АТБ" персональную цену на товар следует сравнивать с ценником в торговом зале. Ведь может случится так, что предложение в телефоне окажется дороже.

Об этом случае рассказал пользователь c10ned в соцсети X. По его словам, он заметил разницу еще до оплаты и обратился с вопросом к работникам магазина.

"Персональная скидка" была выше цены в зале, я обратил на это внимание и спросил, мне прямо сказали на кассе – да, если я просканирую приложение, то куплю подороже", – написал он.

Цена со скидкой оказалась выше, чем на полках супермаркета

С какой ценой сравнивать персональное предложение

Отметка "персональная" сама по себе не означает самую низкую доступную цену. Для покупателя важна конечная сумма за конкретный товар: именно ее нужно сопоставлять со стоимостью на полке. Процент скидки показывает разницу по цене, от которой его рассчитали, но не заменяет такого сравнения.

Сравнивать нужно одинаковые товары: той же марки, разновидности, веса или объема. Похожие упаковки могут иметь разную фасовку, поэтому низшая сумма за упаковку не всегда означает более дешевый товар. Если объем отличается, сравнение цены на килограмм или литр помогает оценить выгоду.

Для различной фасовки выгоду помогает оценить цена за килограмм или литр.

Что посмотреть перед сканированием и оплатой

В условиях предложения следует обратить внимание на срок действия, количество товара и требования для получения указанной цены, если они указаны. Это поможет понять, какую покупку охватывает предложение. Случай, описанный в c10ned, касается другой важной проверки – какая сумма будет действовать после сканирования приложения.

Если цена в телефоне выше ценника в зале, до оплаты целесообразно спросить на кассе, сколько будет стоить товар с применением персонального предложения и без него. Ориентиром для выбора должна быть меньшая конечная сумма, а не само название скидки.

При расчете также следует сверить стоимость товара на кассе с ожидаемой, а после оплаты – просмотреть соответствующую строку в чеке. Если суммы отличаются, ценник и предложение в приложении позволят предметно объяснить работнику магазина, в чем разница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли "АТБ" закрыть супермаркет, если он не приносит прибыли, и как сеть выбирает места для магазинов.