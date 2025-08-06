Угроза есть всегда: в ГПСУ оценили степень опасности от российско-белорусских учений у границы

На сентябрь этого года в Беларуси запланированы масштабные совместные учения "Запад-2025", где будут российские и белорусские войска.

Угроза нового вторжения со стороны союзной российскому режиму Беларуси есть всегда. А с приближением так называемых "военных учений" на белорусской территории, проводимых с участием войск российского режима, эта угроза будет расти.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Национального телемарафона. По его словам, Украина с 2022 года ни на день не спускает глаз с белорусской границы. С другой стороны, пока на этом направлении не наблюдается каких-либо изменений.

"В то же время, по состоянию на данный момент каких-либо изменений непосредственно на направлении нашей границы в белорусском пограничном не фиксируется. По-прежнему Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений. Это небольшое количество, и это происходит еще с 2022 года", – сказал Демченко.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Беларуси запланированы масштабные совместные учения "Запад-2025" с участием российских и белорусских военных. Подготовка к ним началась еще в октябре 2024 года, а активная фаза запланирована на середину сентября. Так недавно на улицах белорусского города Гомель в юго-западной части Беларуси заметили бронированную технику, вероятно, российского происхождения. Часть была оборудована самодельными противодронными дугами, а также имела тактические символы красного цвета.

В июне президент Украины Владимир Зеленский оценил риски угрозы наступления оттуда в Житомирскую, Волынскую, Черниговскую области под видом учений. Он предположил, что Беларусь наоборот, будет пытаться перенести учения как можно дальше от границ, чтобы не спровоцировать Украину на ответный удар.

Глава Житомирской ОВА, полковник Службы безопасности Украины Виталий Бунечко в интервью "Телеграфу" рассказал, что власти Житомирской области учли все ошибки, допущенные в начале полномасштабного российского вторжения через Беларусь. Была существенно усилена защита государственной границы, и там постоянно находятся военные подразделения, продолжающие наращивание оборонительных рубежей. Поэтому если Беларусь попытается напасть, это будет для нее адская ловушка.