Лукашенко Александр Григорьевич: досье, биография

Его называют "последним диктатором Европы", который уже более 30 лет непрерывно руководит Республикой Беларусь

Дата рождения: 30 августа 1954 (70 лет)

Место рождения: Копысь, Витебская область, Белорусская ССР

Кто он такой: белорусский политический, государственный и военный деятель, президент Белоруссии

Национальность: белорус

Семейное положение: женат

Знак Зодиака: Дева

Социальные сети: официальный сайт

Александр Григорьевич Лукашенко — бессменный президент Беларуси, который руководит страной уже более 30 лет. В должности главы государства он находится самое продолжительное время среди всех действующих глав государств Европы и постсоветского пространства.

За это время он установил в республике авторитарный режим, подавил политическую оппозицию и ограничил свободу СМИ. В 2004 году он внес изменения в конституцию Республики Беларусь, которые убрали ограничения на количество президентских сроков.

Лукашенко называют "последним диктатором Европы" и недовольные его правлением белорусы неоднократно выходили на акции протестов, однако все "мятежи" были подавлены, а их участники подверглись преследованиям.

Украина в 2021 году заявила, что не будет признавать Лукашенко легитимным главой Беларуси. Год спустя, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские войска вошли, в том числе, с территории Беларуси, в Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области.

Образование

Родился Александр Лукашенко 30 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области Белорусской ССР. Его мать — Екатерина Трофимовна — воспитывала сына без мужа.

Известно, что женщина работала на Оршанском льнокомбинате, но через год после рождения ребенка она вернулась в село Александрия, где жили ее родственники. Екатерина Трофимовна устроилась дояркой на ферму и ей приходилось очень много работать. Именно поэтому времени на воспитание сына у женщины не всегда хватало.

Учился будущий президент Беларуси в обычной сельской школе. Занимался музыкой по классу баяна и много времени уделял спорту. Однако Лукашенко всегда отличался бунтарским характером, был трудным учеником и за свои проделки даже стоял на учете в детской комнате милиции.

После школы Александр Лукашенко выбрал профессию историка и в 1975 году окончил Могилевский педагогический государственный университет имени Кулешовапо специальности "Учитель истории и обществоведения".

Спустя 10 лет, в 1985 году, уже работая Лукашенко заочно окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности "Экономист-организатор сельскохозяйственного производства".

Личная жизнь

Александр Лукашенко один раз был официально женат, и даже теперь нет информации о его разводе, хотя с женой Галиной он долгие годы не живет вместе.

О первой леди Беларуси мало что известно. Она родилась в 1955 году в обычной белорусской семьи и с будущим мужем познакомилась еще во время учебы в деревенской школе. В 1975 году они поженились.

В браке Александра и Галины Лукашенко родилось двое сыновей — Виктор и Дмитрий. А вот третий сын белорусского диктатора Коленька оказался внебрачным, и кто его мать — неизвестно.

В СМИ писали, что Галина Лукашенко живет в своем доме в Рыжковичах. Вокруг ее дома появился высокий забор, который приказал поставить Лукашенко после того, как в газеты попало фото Галины Лукашенко, на котором она доит корову.

Этот снимок с женой и коровой очень разозлил президента Беларуси. Тогда он приказал отобрать у женщины корову, поставить высокий забор вокруг ее дома и приставить к ней охрану.

Старший сын Александра Лукашенко — Виктор — имеет воинские звание и занимает большие должности в политике Беларуси. С февраля 2021 года Виктор Лукашенко стал президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. И в том же 2021 году получил звание генерал-майора запаса.

Известно, что у Виктора Лукашенко большая семья — жена Лилия и четверо детей — два сына и две дочери.

Средний сын Лукашенко — Дмитрий — в 2005 году начал руководить президентским спортивным клубом. Организация занимается подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях. Он практически не дает интервью и ведет непубличный образ жизни.

Александр Лукашенко в своих публичных заявлениях не раз говорил, что видит своим преемником на посту президента Беларуси младшего внебрачного сына Коленьку. 20-летний юноша не раз появлялся с отцом-президентом на официальных мероприятиях и в заграничных поездках. Он имеет хорошие успехи в учебе, и сейчас получает образование в Китае.

Александру Лукашенко приписывают отношения со многими молодыми женщинами. Одной из его любовниц называют врача Ирину Абельскую. Она не раз сопровождала президента в его поездках и часто была с ним рядом.

Более того, именно Ирину Абельскую в Беларуси считают матерью младшего внебрачного сына Лукашенко Коленьки.

Ирина Абельская

Карьера

Известно, что Александр Лукашенко работал преподавателем истории в родной сельской школе, но работа эта ему не нравилась.

Позже будущий президент Беларуси с 1975 по 1977 годы служил в пограничных войсках в должности инструктора политотдела Западного пограничного округа, а также в рядах Советской армии в должности заместителя командира роты по политработе воинской части.

После службы в погранвойсках начал трудовую деятельность секретарём комитета комсомола горпищеторга города Могилёва, а в 1978 году стал ответственным секретарём Шкловской районной организации Всесоюзного общества "Знание".

С 1979 года — член КПСС. С 1980 по 1982 год служил заместителем командира танковой роты по политической части. В 1982 году назначен заместителем председателя колхоза "Ударник" Шкловского района, в следующем году — заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове, а с 1985 по 1987 год работал секретарём парткома колхоза "имени Ленина" Шкловского района.

В марте 1987 года стал директором совхоза "Городец" Шкловского района Могилёвской области, а с января 1988 года одним из первых в Могилёвской области начал внедрять в совхозе арендный подряд.

Политическая карьера

В марте 1989 года баллотировался на выборах народных депутатов СССР в Могилёвском избирательном округе, но проиграл.

В марте 1990 года был избран народным депутатом Верховного Совета Белорусской ССР по Шкловскому избирательному округу. Стал известен благодаря своим критическим выступлениям против политической "верхушки".

В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название Партия народного согласия. Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределённости, Лукашенко покинул оргкомитет.

В апреле 1993 — июле 1994 года Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией. Вплоть до избрания президентом Белоруссии сохранял должность директора совхоза "Городец".

Институт президентства в республике был введен в 1994 году одновременно с принятием новой конституции страны. Первые выборы президента состоялись 23 июня 1994 года и по итогам второго тура победу одержал Лукашенко, получив поддержку 80,34% избирателей. Уже 20 июля 1994 года Александр Лукашенко вступил в должность.

​В 1996 году по инициативе Лукашенко в конституцию были внесены правки, значительно расширяющие полномочия президента. Несмотря на протесты в стране референдум по изменению конституции состоялся 24 ноября 1996 года и полномочия президента были продлены до 2001 года.

В 2001 году Лукашенко вновь выигрывает президентские выборы и пять лет находится у власти.

17 октября 2004 года в Белоруссии состоялся новый референдум, по итогам которого из конституции было устранено положение, ограничивающее возможность занимать пост главы государства более чем два срока подряд. Результаты голосования вновь не были признаны Западом.

На выборах 19 марта 2006 года Лукашенко вновь становится президентом Беларуси и так еще четыре раза — в 2010, 2015, 2020 и 2025 годах.

В 2020 году оппозиция организовала в Белоруссии массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, однако бунт был жестоко подавлен. Инаугурация Александра Лукашенко прошла 23 сентября 2020 года. Евросоюз, Великобритания, США и Канада не признали итоги выборов.

26 января 2025 года Лукашенко вновь победил на выборах главы государства с результатом 86,82% голосов избирателей.

Санкции против Лукашенко

С самого начала своего президентства Лукашенко начал политику, направленную против белорусской оппозиции и против западной помощи этим силам. Была прекращена приватизация, в государственной политике воцарилась риторика возрождения СССР. С этого момента ОБСЕ начала докладывать о нарушениях прав человека в республике.

В 1998 году Евросоюз впервые ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников за "нарушения прав человека и демократических процедур".

После очередной инаугурация Лукашенко 8 апреля 2006 года Евросоюз и США ввели запрет на его въезд на свои территории, так как эти выборы западные страны признали недемократическими.

В январе 2011 года ЕС вновь ввел санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривали, в частности, запрет Александру Лукашенко и его старшим сыновьям въезд в страны Евросоюза и замораживание их банковских счетов в европейских банках.

В 2020 году Евросоюз, Великобритания, США и Канада не признали итоги очередных выборов и ввели санкции против президента Белоруссии и его окружения, а в 2022 году они были расширены в связи с нападением РФ на территорию Украины.

Однако, учитывая то, что белорусский лидер уже находился в санкционных списках, новые ограничения коснулись секторов белорусской экономики, компаний и официальных лиц. Ограничения против Лукашенко действуют в ЕС, США, Великобритании и ряде других стран.

Хобби

Александр Лукашенко увлекается лыжным спортом и игрой в хоккей. Также он мастерски играет на баяне.

Кроме этого политик любит животных, но его фаворитом является шпиц по кличке "Умка", который не просто живет в доме Лукашенко, но и бывает у него на работе и сопровождает его в официальных и неофициальных визитах.