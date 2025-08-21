CEO "Зминотворцев" рассказала о бесплатной мировоззренческой системе для подростков из маленьких сел, поселков и городков

Шестнадцатилетняя Катя с Тернопольщины впервые в жизни села в поезд. Впереди четыре дня в Карпатах, первая покоренная вершина и встреча с подростками из 13 областей Украины.

Катя еще не знает, что эта поездка кардинально изменит ее представление о собственных возможностях. В форме обратной связи она напишет:

"Я поняла, что могу работать в команде и находить общее среди разных людей. Лагерь — это лучшее, что произошло со мной. Я везу домой много знаний и желание менять и меняться. Хочется и дальше быть частью "Зминотворцев" и привлекать других подростков в это сообщество".

Катя — одна из 62 подростков, которые этим летом попали в образовательный лагерь "Зминотворцев". Большинство из них — дети из сел и малых городов, ежедневно сталкивающиеся с проблемой, которую взрослые предпочитают не замечать: право подростка самому выбирать свою судьбу.

Когда 17-летняя Лиза со Львовщины говорит родителям о мечте стать актрисой, слышит в ответ: "Лучше иди на экономический — там стабильность". Когда 15-летний Максим из Житомирской области мечтает о журналистике, семья советует "что-то посерьезнее с хорошим заработком". Эта история повторяется в тысячах украинских семей. Родители, стремясь дать детям стабильность, неосознанно разрушают их веру в себя.

Почему подростки?

Исследование PISA , изучающее способность украинских учащихся применять знания и умения в ситуациях, приближенных к реальной жизни, показало, что учащиеся из сельской местности отстают от учащихся из больших городов почти на 4+ года обучения. Но самым важным является фактор разницы возможностей.

Многие дети из небольших громад не имеют доступа к качественному образованию, менторству, примерам "успешного взрослого" — но обладают потенциалом, который просто нужно рассмотреть и направить в правильное русло. Именно для этого мы и проводим образовательные кемпы, чтобы создать для подростков среду, в которой честно побеждают талант, усилия и ум.

Мы в "Зминотворцах" также понимаем, что на молодость нынешних подростков придется послевоенное восстановление страны, поэтому хотим максимально поддержать их и подготовить к этому.

По данным ценностного теста, который "Зминотворцы" провели среди 8 тысяч респондентов, 40,51% опрошенных детей планируют строить жизнь в Украине, еще 16,83% хотят вернуться или поддерживать Украину из-за рубежа, а 32,91% — ориентированы на полноценную жизнь за пределами страны.

Числа не слишком оптимистичные, но все же обнадеживающие, поэтому дело взрослых сегодня — это максимально способствовать формированию сознательной и состоятельной молодежи.

Чему подростки учились в лагере?

В образовательном лагере в Карпатах подростки тренировали навыки домедицинской помощи, имели занятия по медиаграмотности, лидерству, заботе и работали с менторами. Но главным для детей стал опыт взаимодействия.

"Одно из важнейшего — это осознание, что живой контакт и собственная открытость важнее "философского совершенства", которым я раньше оправдывал свою замкнутость", — признался участник. А 16-летняя девушка поняла, что почти преодолела страх публичных выступлений: "Кажется, из меня выходит неплохой лидер".

Часто у таких историй есть общий знаменатель: ребенок возвращается домой другим. У кого-то появляется уверенность сказать "хочу" и "не хочу". У кого-то — новый интерес к профессии, о которой раньше даже не думал. У кого-то — желание организовать собственный проект в школе или громаде.

Как показали данные обратной связи, 84% детей после лагеря чувствуют, что они могут влиять на изменения в своей громаде. Это не просто числа, а свидетельство, что новое поколение готово действовать и менять.

Сообщество взрослых ради детей

Мы смогли организовать лагерь для детей благодаря сообществу взрослых. В конце весны команда "Зминотворцев" объединилась с заведениями гостеприимства по всей Украине и организовала "Зминотворческую толоку" — фандрейзинговую кампанию для сбора средств на проведение образовательного лагеря для подростков из сел и малых громад.

К акции присоединились 47 сознательных бизнесов, передавших часть выручки от специальных позиций меню на организацию летнего лагеря. Среди них — Avangarden, alt.alternative, "Афтернун", "Баба Гануш", "Багряний", Bakehouse, "Світ кави", Givi to me, "Gudfood Вдома", First Point, "Кафе Марія", Kappi Sushi, "Копальня кави", "Косатка", "Криївка", Mates Kyiv, Meok, MeNow, сеть Escobar, Mimosa Brooklyn, "Наталка", "Палітурка", Pie Spot, "Селям", "Спельта", "Татар Бунар", "Хвильовий", SHALOM, "Щиро", White Rabbit.

За два дня акции удалось собрать 282 тысяч гривен. Остальные расходы на проведение лагеря покрыли партнеры Nova Ukraine и "Фундація Змін".

Эта кампания стала хорошим примером, когда взрослые объединяются, чтобы создавать простор возможностей для тех, кто только начинает свой путь.

"Зминотворцы" это безсплатная мировоззренческая система для подростков из маленьких сел, поселков и городков, основанная в 2023 году. Программа включает комплекс из 12 курсов на разные темы: здоровье, отношения, военное дело, медиа, государство и политика, культура, искусство, бизнес, экономика, технологии, окружающая среда и общество. Дети самостоятельно выбирают курс, который хотят изучить, при этом получают понимание того, как устроены сферы современного мира. Что важно, это не классическое обучение с лекциями, а именно занятия, где дети учатся высказывать мнение, дискутировать и усваивать новые знания.

Учителя – не учителя, а эксперты в разных сферах: бизнес преподают предприниматели, военное дело – ветераны, а отношения – психологи. Кроме онлайн обучения для участников проводят лагеря, интенсивы выходного дня и другие возможности усиления практических навыков и укрепления сообщества.