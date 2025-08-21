CEO "Змінотворців" розповіла про безоплатну світоглядну систему для підлітків з маленьких сіл, селищ та містечок

Шістнадцятирічна Катя з Тернопільщини вперше в житті сіла на потяг. Попереду — чотири дні в Карпатах, перша підкорена вершина і зустріч з підлітками з 13 областей України.

Катя ще не знає, що ця поїздка кардинально змінить її уявлення про власні можливості. У формі зворотного зв'язку вона напише:

"Я зрозуміла, що можу працювати в команді і знаходити спільне серед різних людей. Табір — це найкраще, що сталося зі мною. Я везу додому багато знань і бажання змінювати і змінюватися. Хочеться й далі бути частиною "Змінотворців" та залучати інших підлітків у цю спільноту".

Катя — одна з 62 підлітків, які цього літа потрапили до освітнього табору "Змінотворців". Більшість з них — діти з сіл та малих міст, які щодня стикаються з проблемою, яку дорослі воліють не помічати: право підлітка самому обирати свою долю.

Коли 17-річна Ліза зі Львівщини каже батькам про мрію стати акторкою, чує у відповідь: "Краще йди на економічний — там стабільність". Коли 15-річний Максим із Житомирської області мріє про журналістику, родина радить "щось серйозніше з хорошим заробітком". Ця історія повто"рюється в тисячах українських родин. Батьки, прагнучи дати дітям стабільність, неусвідомлено руйнують їхню віру в себе.

Чому саме підлітки?

Дослідження PISA , яке вивчає здатність українських учнів застосовувати знання й уміння в ситуаціях, наближених до реального життя, показало, що учні з сільської місцевості відстають від учнів із великих міст майже на 4+ роки навчання. Але найважливішим є фактор різниці можливостей.

Багато дітей із невеликих громад не мають доступу до якісної освіти, менторства, прикладів "успішного дорослого" — але мають потенціал, який просто потрібно розгледіти та направити у вірне русло. Саме для цього ми й проводимо освітні кемпи, щоб створити для підлітків середовище, в якому чесно перемагають талант, зусилля та розум.

Ми у "Змінотворцях" також розуміємо, що на молодість нинішніх підлітків припаде післявоєнна відбудова країни, тож хочемо максимально підтримати їх та підготувати до цього.

За даними ціннісного тесту, який "Змінотворці" провели серед 8 тисяч респондентів, 40,51% опитаних дітей планують будувати життя в Україні, ще 16,83% — хочуть повернутися або підтримувати Україну з-за кордону, а 32,91% — орієнтовані на повноцінне життя за межами країни.

Числа не надто оптимістичні, але все ж обнадійливі, тож справа дорослих сьогодні — це максимально сприяти формуванню свідомої та спроможної молоді.

Чого підлітки навчались у таборі?

В освітньому таборі в Карпатах підлітки тренували навички домедичної допомоги, мали заняття з медіаграмотності, лідерства, турботи і працювали з менторами. Але головним для дітей став досвід взаємодії.

"Одне з найважливішого — це усвідомлення, що живий контакт і власна відкритість важливіші за "філософську досконалість", якою я раніше виправдовував свою замкненість", — зізнався учасник. А 16-річна дівчина зрозуміла, що майже подолала страх публічних виступів: "Здається, з мене виходить непоганий лідер".

Часто у таких історій є спільний знаменник: дитина повертається додому іншою. У когось з’являється впевненість сказати "хочу" і "не хочу". У когось — новий інтерес до професії, про яку раніше навіть не думав. У когось — бажання організувати власний проєкт у школі чи громаді.

Як показали дані зворотного зв’язку, 84% дітей після табору відчувають, що можуть впливати на зміни у своїй громаді. Це не просто числа, а свідчення, що нове покоління готове діяти і змінювати.

Спільнодія дорослих заради дітей

Ми змогли організувати табір для дітей завдяки спільнодії дорослих. Наприкінці весни команда "Змінотворців" об’єдналася із закладами гостинності по всій Україні та організувала "Змінотворчу толоку" — фандрейзингову кампанію для збору коштів на проведення освітнього табору для підлітків із сіл та малих громад.

До акції долучилися 47 свідомих бізнесів, які передали частину виручки зі спеціальних позицій меню на організацію літнього табору. Серед них — Avangarden, alt.alternative, "Афтернун", "Баба Ґануш", "Багряний", Bakehouse, "Світ кави", Givi to me, "Gudfood Вдома", First Point, "Кафе Марія", Kappi Sushi, "Копальня кави", "Косатка", "Криївка", Mates Kyiv, MeNow, мережа Escobar, Mimosa Brooklyn, "Наталка", "Палітурка", Pie Spot,"Селям", "Спельта", "Татар Бунар", "Хвильовий", SHALOM, "Щиро", White Rabbit.

За два дні акції вдалося зібрати 282 тисячі гривень. Решту витрат на проведення табору покрили партнери Nova Ukraine та Фундація Змін.

Ця кампанія стала хорошим прикладом, коли дорослі об’єднуються, щоб створювати простір можливостей для тих, хто тільки починає свій шлях.

***

"Змінотворці" це безоплатна світоглядна система для підлітків з маленьких сіл, селищ та містечок, яку заснували у 2023 році. Програма містить комплекс з 12 курсів на різні теми: здоров'я, стосунки, військова справа, медіа, держава і політика, культура, мистецтво, бізнес, економіка, технології, довкілля і суспільство. Діти самостійно обирають курс, який хочуть вивчити, при цьому отримують розуміння про те, як влаштовано сфери сучасного світу. Що важливо, це не класичне навчання з лекціями, а саме заняття, де діти вчаться висловлювати думку, дискутувати і засвоювати нові знання.

Вчителі — не вчителі, а експерти в різних сферах: бізнес викладають підприємці, військову справу — ветерани, а стосунки — психологи. Окрім онлайн навчання для учасників проводять табори, інтенсиви вихідного дня та інші можливості для посилення практичних навичок та зміцнення спільноти.