Уровень знаний школьников отстает на два года из-за войны: в МОН предупредили о последствиях

Речь не об оценках, а о будущем детей и всей страны

Кроме всего очевидного зла, что принесла война, которую Россия ведет против Украины, есть еще одно последствие — образовательные потери. Речь идет о снижении уровня знаний у украинских школьников, вынужденных пропускать занятия.

"Последствия образовательных потерь, которые уже видим сегодня, чрезвычайно серьезны. По данным PISA-2022, уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от нужного уровня, и это сигнал тревоги для всего общества. Образовательные потери не просто отражаются на индивидуальном развитии ребенка — они в перспективе могут сдерживать экономический и социальный прогресс целой страны», – пояснила замминистра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью «РБК-Украина».

Она добавила, что многие дети из-за вынужденных переездов и пропусков в учебе во время войны не получили достаточно знаний и практических навыков. Здесь речь идет не об оценках, а о развитии навыков социализации, о будущих профессиональных возможностях, успехах, которые могут остаться нереализованными, отметила замминистра.

"Всемирный банк прогнозирует, что из-за образовательных потерь эти ученики суммарно будут терять миллиарды долларов доходов за свою жизнь. Это реальная угроза нашему человеческому капиталу и развитию всей страны", — отметила Кузьмичева.

По ее словам, сейчас идет работа над стратегией возвращения украинских детей к очной учебе. Замминистра объяснила важность этого шага.

"Это наше обязательство перед будущим государства, наш шанс обеспечить детям необходимые знания, навыки и уверенность, которые так важны для их успешной реализации в жизни и для сильного будущего Украины", — резюмировала Кузьмичева.

Напомним, доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун объяснил "Телеграфу", что выезд школьников старших классов за границу в долгосрочной перспективе будет иметь негативные последствия для демографической ситуации в Украине. Однако проблема не только в войне, из-за которой многие родители вывозят детей, но и в политике Минобразования.