Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему Китай предложил отправить миротворцев в Украину

Там появилась новость, что Китай выразил готовность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

Очевидно, что Украина будет против, но сама по себе новость характерная.

Одна из самых сильных сторон Китая — его агентурная сеть по всему миру: просто загуглите для примера "китайские шпионы в Австралии" — бесконечное количество кейсов и публикаций.

А тут как бы Пекин такой: "А можно своих солдат и офицеров прислать?"

Но Китай прощупывает не Украину, а Европу, которая важна для него как один из рынков, — смотрит на ее реакцию.

И пока Евросоюз думает, как избавиться от экономической зависимости от КНР, Поднебесная закидывает вкусные пропозиции по взятию на себя "грязной" работы.

Просто в Европе хватает надмозгов, кто всерьез хочет в это дело — солдаты в Украине — затащить страны так называемого глобального Юга.

Китай это прекрасно знает, вот и держит нос по ветру.

Источник: пост Левина в Telegram