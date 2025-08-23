Не Трампом ли единым? Кто еще может повлиять на Путина, рассказал экс-министр

США могут создать мощный союз с этой страной

Действительно ли президент США Дональд Трамп, который уже поставил Кремлю новый дедлайн, единственный человек, который может повлиять на Россию. Ведь в настоящее время Белый дом прилагает максимум усилий, чтобы завершить войну в Украине.

Ответ на этот вопрос дал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) в материале LIGA.net. По его словам, влияние Трампа отвергать нельзя, и он бесспорно играет свою роль.

Однако на Россию также может повлиять Китай и иногда это будет иметь больше результатов, чем от США. Но здесь, по словам Климкина, следует понимать, что условный союз Вашингтона и Пекина вокруг России будет достаточно продуктивным. То есть если Белый дом договорится с Поднебесной в ограниченном кругу вопросов, Россия подчинится им.

Сейчас у Китая и США получается сотрудничать, но ситуация может измениться. Если же им удастся договориться, то они очертят определенные рамки для Кремля. И здесь речь говориться не только об экономической составляющей.

"Эта рамка может означать, что и как может происходить экономически вокруг России. Экономически не в смысле торговли буквально, а в смысле, например, использование российской территории логистически", – говорит экс-министр.

Он объясняет, что здесь возникает обширный вопрос Арктики, Тихого океана, логистики. То есть уровень этих переговоров будет высоким. После чего новая гонка вооружения вполне реальна.

