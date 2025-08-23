Рус

Китай промацує не Україну, а Європу - Ігаль Левін

Ігаль Левін
Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому Китай запропонував відправити миротворців до України

Там з’явилася новина, що Китай висловив готовність направити своїх військових до України у рамках миротворчої місії.

Очевидно, що Україна буде проти, але сама по собі новина є характерною.

Одна з найсильніших сторін Китаю — його агентурна мережа по всьому світу: просто загуглить для прикладу "китайські шпигуни в Австралії" — безліч кейсів і публікацій.

А тут як би Пекін такий: "А чи можна своїх солдатів і офіцерів прислати?"

Але Китай промацує не Україну, а Європу, яка важлива для нього як один із ринків, дивиться на її реакцію.

І поки Євросоюз думає, як позбутися економічної залежності від КНР, Піднебесна закидає смачні пропозиції щодо взяття на себе "брудної" роботи.

Просто в Європі вистачає надмозків, хто серйозно хоче в цю справу, солдати в Україні, затягнути країни так званого глобального Півдня.

Китай це чудово знає, от і тримає ніс за вітром.

Джерело: пост Левіна в Telegram

