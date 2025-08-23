Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому Китай запропонував відправити миротворців до України

Там з’явилася новина, що Китай висловив готовність направити своїх військових до України у рамках миротворчої місії.

Очевидно, що Україна буде проти, але сама по собі новина є характерною.

Одна з найсильніших сторін Китаю — його агентурна мережа по всьому світу: просто загуглить для прикладу "китайські шпигуни в Австралії" — безліч кейсів і публікацій.

А тут як би Пекін такий: "А чи можна своїх солдатів і офіцерів прислати?"

Але Китай промацує не Україну, а Європу, яка важлива для нього як один із ринків, дивиться на її реакцію.

І поки Євросоюз думає, як позбутися економічної залежності від КНР, Піднебесна закидає смачні пропозиції щодо взяття на себе "брудної" роботи.

Просто в Європі вистачає надмозків, хто серйозно хоче в цю справу, солдати в Україні, затягнути країни так званого глобального Півдня.

Китай це чудово знає, от і тримає ніс за вітром.

Джерело: пост Левіна в Telegram