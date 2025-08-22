"Я был бы рад": что означают новые заявления Зеленского о выборах, Китае и переговорах (видео)

Часть свежих заявлений Зеленского отличается от того, о чем он говорил раньше — политолог объяснил причины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 августа, провел закрытую встречу с журналистами. На ней глава страны рассказывал о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, ситуации на фронте и подготовке к саммиту с Путиным.

"Телеграф" решил сделать обзор его заявлений и сравнить со словами, которые звучали ранее от него и других политических лидеров. В этом нам помог политолог Алексей Якубин.

"Поднебесной" больше не доверяют в Украине

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых элементов для прекращения войны является привлечение Китая к международному давлению на Кремль. Выступая на онлайн-пресс-конференции во время пребывания в Абу-Даби, глава государства подчеркнул важность диалога с Пекином и отметил признаки заинтересованности китайского руководства в стабилизации ситуации в Украине.

"Важно привлекать Китай к давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский на встрече с журналистами

Уже 20 августа на закрытой встрече с журналистами прозвучала совсем другая позиция. Зеленский напомнил о пассивной позиции Китая в вопросе войны в Украине и поставил под сомнение его роль как потенциального гаранта безопасности.

"Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третье: здесь вопрос даже не о военнослужащих, которые там присутствуют. Речь идет о Будапештском меморандуме", — заявил глава государства 20 августа.

Он напомнил, что Китай был среди подписантов меморандума, однако никоим образом не отреагировал на оккупацию Крыма в 2014 году.

Украине не нужны гаранты, которые не помогают. Они должны быть только от тех стран, которые готовы нам помочь президент Владимир Зеленский

Китай выжидает: почему надежды Киева на миротворческую роль Пекина не оправдались

Политолог Алексей Якубин считает, что позиция Китая в отношении российско-украинской войны существенно изменилась за последние полгода. Если раньше в Украине надеялись, что Пекин может сыграть более активную роль в сдерживании Москвы, то сейчас официальный Киев все больше воспринимает Китай как союзника России.

"Еще полгода назад были надежды со стороны украинской стороны, что Китайская Народная Республика будет готова более активно включиться в вопрос влияния на Россию", — отметил Якубин.

На тот момент, по словам эксперта, Пекин декларировал нейтралитет и даже представил собственный "мирный план". Это создавало впечатление, что КНР по крайней мере публично готова содействовать урегулированию. Однако последние события свидетельствуют о другом. Украина, в частности, неоднократно пыталась активизировать диалог с Пекином, в частности сменила посла, но ответа не получила.

Китай продолжает занимать ту позицию, которую он занимает… Создается впечатление, что официальному Пекину в принципе не нужна ни глобальная поражение России, ни ее условная победа. Его устраивает статус кво политолог Алексей Якубин

Более того, по мнению эксперта, Китай все чаще демонстрирует нежелание дистанцироваться от Кремля. В украинском правительстве это воспринимают как фактический отказ от нейтралитета.

В целом, по словам политолога, Китай действует исключительно из собственных стратегических интересов. Его цель — не допустить краха России, который может изменить баланс сил в регионе и в мире.

"Их интерес заключается в том, чтобы не дать России проиграть. Если бы Пекин официально захотел повлиять на ситуацию, повлиять на Москву — у него есть для этого все возможности", — подытожил Якубин.

"Был бы рад": что Зеленский говорил о выборах

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине можно будет провести только после наступления мира и при условии полной безопасности. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Вашингтоне 18 августа, а также повторил эту позицию во время общения со СМИ 20 августа.

"Да, конечно, мы должны провести выборы, но все это должно быть в безопасности, в безопасных условиях", — заявил президент в Белом доме, подчеркнув, что в условиях военного положения выборы являются юридически невозможными.

По его словам, для проведения голосования нужен "полный мир — на земле, в небе и на море". Во время встречи с украинскими журналистами Зеленский добавил, что не против выборов, но сегодня они больше навредят, чем принесут пользы.

Зеленский во время встречи с журналистами

"Я был бы рад, если бы они уже были. Это сняло бы тему с повестки дня. Но сейчас это не даст пользы государству — только суматоху, лозунги и плакаты", — сказал он. Глава государства подчеркнул, что его главный приоритет — завершение войны:

Главное, чтобы они (ред. – выборы) дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим Владимир Зеленский

Почему Зеленский снова говорит о выборах: объясняет Якубин

Заявления президента Владимира Зеленского о возможности проведения выборов даже в условиях войны, по мнению политолога Алексея Якубина, следует рассматривать не только во внутреннем контексте, но и как сигнал внешним партнерам — прежде всего США.

По словам эксперта, американская политическая культура тесно связана с представлением о непрерывности демократических процедур, независимо от обстоятельств.

"В Штатах выборы всегда проходили с нужной регулярностью. Даже во время гражданской войны — хоть и в части штатов. Во время Второй мировой тоже, потому что боевые действия не затрагивали большую часть территории", — напоминает Якубин.

На этом фоне, отмечает политолог, украинская власть сознательно пытается отвечать западным представлениям о "представительной демократии". Именно поэтому, по его мнению, Зеленский начал публично артикулировать тему выборов, хотя ранее эта дискуссия фактически не велась.

"Американские политики постоянно — и от республиканцев, и от демократов — повторяют, что поддерживают Украину, потому что она либеральная демократия. А это, собственно, предполагает проведение выборов", — говорит Якубин.

В то же время, отмечает эксперт, сами выборы в условиях войны несут риски. Прежде всего — внутренней политической турбулентности, которую, без сомнения, будет пытаться использовать Россия.

Выборы — это всегда контролируемый конфликт. А если добавить к этому еще войну, очевидно, что это будет двойной вызов Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу"

Именно поэтому до сих пор западные партнеры "закрывали глаза" на отсутствие выборов в Украине. Но, по мнению Якубина, такая "поблажка" не может длиться вечно — особенно если война затянется.

"Окей, год, два, три… Но что дальше, если война будет продолжаться 5 или 10 лет? Не проводить все это время выборы?" — риторически спрашивает он.

Признает ли Украина оккупированные территории Россией?

Президент Владимир Зеленский последовательно подчеркивает: Украина не признает и никогда не признает оккупированные территории российскими — ни юридически, ни фактически. Еще в марте 2025 года во время саммита в Лондоне он заявил: "Для нас это будет временная оккупация".

В апреле Зеленский подтвердил, что признание оккупации Крыма — "не тема для обсуждения", ведь этот вопрос выходит за рамки Конституции Украины.

Красным цветом на карте отмечены оккупированные Россией территории, DeepState

Уже в августе, комментируя возможные переговоры, президент отметил: говорить об украинской позиции имеет смысл только после того, как будут четко сформулированы требования России. В то же время, Киев "точно не пойдет на юридическое признание оккупации".

Юридическая несокрушимость? Почему Киев вряд ли признает оккупацию

Официальная позиция Украины относительно оккупированных территорий — не просто принципиальная, а стратегически взвешенная. Она опирается на международное право, и именно в этом — ее главная защита. Об этом говорит политолог Алексей Якубин.

"Позиция Украины юридически не признавать оккупированные территории как раз продиктована логикой: основа нашей защиты — это международное право. В частности, устав ООН и принцип незыблемости международно признанных границ. Они не могут быть изменены силой в одностороннем порядке", — объясняет эксперт.

По его словам, именно эта стратегия позволяет Киеву сохранять поддержку со стороны ключевых партнеров и апеллировать даже к странам, которые не всегда занимают однозначно проукраинскую позицию.

Это влияет даже на те государства, которые держатся нейтрально или склоняются к России — в частности, на Китай. Потому что даже в китайском "мирном плане" первым пунктом значится уважение к международно признанным границам. И это выгодно Украине Алексей Якубин

Эксперт подчеркивает: де-факто на земле может происходить что угодно, но официальный Киев осознает, что любое юридическое признание изменений на карте будет фатальным — Украина потеряет один из своих главных козырей.

"Даже если Россия будет удерживать часть территорий десятки лет, Киев понимает: пока нет юридического признания, ситуацию можно будет переиграть, когда изменится геополитический контекст", — отмечает политолог.

Поэтому, по мнению Якубина, вряд ли любая украинская власть — независимо от персоналий — согласится на де-юре признание оккупации. Это означает не просто уступку, а отказ от будущего шанса на возвращение.

Встреча с Путиным: когда она состоится и какие результаты принесет

Еще во время общения с медиа в июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения реального мира нужна личная встреча лидеров — его, Путина и президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул: в России решения принимает исключительно Путин, поэтому вести переговоры нужно с ним напрямую. Зеленский также напомнил, что с начала поддерживал идею Трампа о безоговорочном прекращении огня.

"Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира", — подчеркнул он.

В августе Зеленский подтвердил, что встреча с Путиным готовится при участии США. В координационную группу с американской стороны вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. От Украины — в частности, министр обороны Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак.

"Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами", — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что стремился сразу к встрече с Путиным в присутствии Трампа, но президент США предложил сначала провести встречу в формате "Зеленский-Путин". Если она будет успешной — состоится трехсторонний формат. Также Зеленский настоял, что переговоры должны состояться "в нейтральной Европе" — среди возможных локаций он назвал Швейцарию, Австрию или Турцию. Москва и Будапешт — отвергаются как неприемлемые.

После заявления Белого дома о согласии Владимира Путина на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, в России дали понять: официально не возражают, но выставляют свои условия. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 августа, Москва "готова к любым форматам переговоров", однако лишь при условии, что подход к ним будет "честным".

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он также обвинил часть европейских лидеров в попытках использовать дипломатию для того, чтобы "втянуть США в свою агрессивную кампанию по сохранению Украины как инструмента сдерживания России".

Когда речь идет о встречах на высшем уровне, нужно тщательнее их подготовить. Саммиты должны быть итогом переговоров, а не усугублять ситуацию Сергей Лавров

"Честность" на российских условиях: о чем на самом деле сигнализируют новые заявления Кремля

Политолог Алексей Якубин объясняет: Москва пытается навязать собственные правила игры, в частности — через понятие "честности".

"Россия хочет под "честностью" фактически продавить собственные требования. Хотя формально речь идет о безусловных переговорах, на самом деле появляются новые условия. Это попытка оформить процесс под себя", — отмечает эксперт.

На этом фоне Киев демонстрирует противоположный подход — максимальную открытость к переговорам, чтобы развеять миф о якобы "украинском нежелании" к диалогу.

"Позиция Украины — это попытка показать конструктив. Показать, что именно Украина готова к безусловным переговорам. И таким образом снять с себя обвинения в блокировании процесса", — объясняет Якубин.

В то же время, подчеркивает эксперт, сама Россия не спешит к прямым переговорам с Киевом — и это видно невооруженным глазом.

Для Кремля переговоры с США — желательны. А вот переговоры с Украиной, судя по всему, — проблема. Иначе зачем было бы все это словесное лавирование вокруг "честности"? Алексей Якубин

По словам Якубина, Кремль стремится не столько к самому миру, сколько к контролю над переговорным форматом. Но сделать это все труднее, особенно после последних шагов Киева, который открыто заявляет о готовности к диалогу без предварительных условий.

По словам Якубина, Кремль стремится не столько к самому миру, сколько к контролю над переговорным форматом. Но сделать это все труднее, особенно после последних шагов Киева, который открыто заявляет о готовности к диалогу без предварительных условий.