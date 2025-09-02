Кандидат исторических наук, публицист, блогер Андрей Плахонин обратил внимание на находку запасов нефти возле Антарктиды

Пока наши полярники на антарктической станции Вернадский мирно изучают пингвинов, неподалеку, с противоположной от них восточной стороны Антарктического полуострова в море Венделла их российские коллеги совершили без преувеличения научный подвиг. Изучая морскую фауну и флору, они совершенно случайно обнаружили под дном океана месторождение нефти, по размеру вдвое превышающее все нефтяные запасы Саудовской Аравии. — Наверняка слишком болтливый пингвин им нашептал.

511 (пятьсот одиннадцать) миллиардов баррелей нефти. Это где-то 35 триллионов долларов по сегодняшней цене.

Совершенно случайно обнаружили, потому что какие-либо геологические исследования Антарктиды и ее шельфа (не говоря уже о коммерческой разработке полезных ископаемых) строго-настрого запрещает Антарктический договор 1959 года. В конце концов, не могли же россияне нарушить международное право, — да в это не поверит никто!

То что в другом месте и в другое время могло бы стать величайшим благом, здесь наверняка станет для нашей планеты еще одним источником проблем. Во-первых, и без месторождения нефти Море Венделла являлось предметом территориального спора. Великобритания считает его частью своей заморской территории – Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Что не признается правительствами Чили и Аргентины, ведь Антарктический полуостров и прилегающее к нему морское дно в геологическом отношении являются продолжением Южной Америки. Что касается большинства других стран мира, включая США и Россию, они вообще отказываются признавать чьи-либо территориальные права на Антарктиду и ее шельф.

Ну а кроме того, упомянутый выше Антарктический договор, как и слишком многое еще в международном праве, является скорее договором о намерениях, так как в нем напрочь отсутствует механизм его реализации. – Не то чтобы его составляли дураки, но, если бы авторы включили такой механизм в проект закона, крупные игроки (и их клиенты) его вряд ли бы подписали… Поэтому, если кто-нибудь, как например россияне, нарушит Антарктический договор — их наказание личное дело тех стран, которые выступают против. Не факт даже, что их ООН пожурит.

Пока одной рукой Россия пытается продать Трампу сделку по разделу ресурсов Северного Ледовитого океана, другой уже на южном полюсе она разжигает новый костер. И в битву за ресурсы здесь могут включиться не только Великобритания, Аргентина и Чили, но и при поддержке России построивший за последние годы в Антарктиде уже 5 станций Китай. Не говоря уже, не дай бог, битва за антарктическую нефть отвлечет от Гренландии внимание Трампа. Вот тогда наверняка полыхнет. И примутся делить уже не кусочек шельфа, а всю Антарктиду.

Источник: пост Плахонина в Facebook