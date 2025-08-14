Россия срочно переориентирует экспорт нефти после отказа Индии покупать баррели, – СВР Украины

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии остановили импорт из России

Российский режим столкнулся с резким сокращением нефтяных поставок в Индию после пошлин, которые ввел против Нью-Дели президент США Дональд Трамп и с сокращением своих главных доходов. Сейчас Россия пытается переориентировать нефтяной экспорт на других поставщиков.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВР). По данным разведчиков, россияне пытаются переориентировать экспорт на Китай, при этом Пекину предлагают российскую марку Urals со скидкой около 1,5 доллара по отношению к цене за баррель марки Brent.

Еще в конце июля крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии – Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited – остановили импорт нефти из России. Зато они приобрели 22 млн баррелей нефти у поставщиков с Ближнего Востока и США. Это нанесло сильный удар по "карману" российского режима.

В СВР добавили, что Пекин своими заказами вряд ли полностью компенсирует утраченные россиянами объемы. Российская марка Urals не является базовым сортом нефти в структуре китайского импорта по ряду причин — российские порты слишком отдалены, логистические затраты высоки, к тому же высок риск вторичных санкций США, который сдерживает большинство китайских компаний.

В разведке считают, что в краткосрочной перспективе Россия сможет заместить лишь часть утраченного объема, главным образом, благодаря небольшим контрактам с Китаем и мелкими покупателями из Азии. При этом она вынуждена будет продавать нефть с большим дисконтом, что усилит давление на российский бюджет и усугубит его дефицит.

Отметим, что в начале августа в администрации президента США Дональда Трампа впервые обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Нью-Дели, заявили у Трампа, делает это путем закупки нефти у российского режима. Несмотря на все попытки оправдаться и бравурные заявления о том, что закупки нефти у России продолжатся, в реальности Нью-Дели вынужден был прекратить большинство российского нефтяного импорта в Индию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что низкие цены на энергоресурсы способны вынудить Путина остановить войну в Украине. По его мнению, для достижения такого результата цены на нефть должны опуститься на 10 долларов. "Телеграф" разбирался в том, насколько это реально сделать.