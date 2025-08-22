Политолог и коммуникационный менеджер о последствиях ударов украинских дронов по нефтепроводу "Дружба":

В ночь на 22 августа беспилотники снова попали в нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

Это не просто очередной объект нефтегазовой инфраструктуры.

Это узел, имеющий стратегическое значение для российского экспорта нефти.

Что такое НПС Унеча?

Станция является центральным распределительным пунктом нефтепроаида "Дружба". Именно здесь нефть из России направляется двумя основными маршрутами:

- на север — через Беларусь в Польшу и Германию;

- на юг — через Мозырь в Беларуси дальше в Словакию, Чехию и Венгрию.

Кроме того, из Унечи отходит ветка к Балтийскому морю (порт Усть-Луга).

Объемы

- Пропускная способность Унечи – до 60 млн тонн в год. Но это было на максимуме давно, до войны и санкций.

Сейчас фактический транзит через этот участок оценивается в 230 тыс. баррелей нефти в сутки (2,8 млн. тонн в год).

Насколько это важно?

Это около 5% всего российского суточного экспорта нефти.

В пиковом режиме (до 750 тыс. баррелей в сутки) через станцию может идти до 16% от всего экспорта РФ. Однако пики уже позади.

Какая цена простоя?

Все расчеты приблизительны, разумеется.

Средняя цена Urals в июле — 65$ /баррель.

При фактических объемах остановка стоит России около 15 млн $ в день или 105 млн $ в неделю.

Если бы прокачка шла на максимуме — потери достигли бы 49 млн. долларов в день или более 340 млн. долларов в неделю.

Таким образом, атаки на Унечу – это не только об огненных кадрах. Это – об ударе по карману Кремля. Каждый день простоя Дружбы означает десятки миллионов долларов недополученных доходов и снижение способности России финансировать войну.

На которую уходит 35-40% расходов федерального бюджета РФ.

И даже если "Транснефть" находит временные обходные пути, пропускная способность падает, а надежность поставок становится призрачной.

Поэтому важен не только точечный ущерб.

Важен толчок контрагентов России к мнению, что это направление нестабильно и разумно диверсифицировать источники поставки нефти.

Источник: Facebook Макс Гардус