Мир радуется дешевой нефти, а украинцы остались с носом? Обречены ли мы на дорогое горючее

"Телеграф" рассказывает, когда водители почувствуют "приятный сюрприз"

На какие-либо изменения в мире всегда первой реагирует нефть — самый чувствительный барометр политических и экономических потрясений. Мир сейчас стоит на пороге серьезных изменений, а мировые цены на нефть упали с $80 до $65 за баррель. Однако украинские водители до сих пор не ощутили облегчения на заправках.

В связи с активной фазой переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и снижением мировых цен на нефть возникает вопрос: как это повлияет на стоимость горючего в Украине. Для ответа на этот вопрос "Телеграф" обратился к эксперту топливного рынка и руководителю группы А-95 Сергею Куюну.

Когда нефтяные баталии дойдут до украинских заправок

"Цены пока не снижались, поскольку украинский розничный рынок реагирует на изменения на мировом рынке с опозданием в несколько недель ", — объясняет Сергей Куюн причину, почему украинцы еще не видят более дешевого топлива.

Почему сильное удешевление нефти не спасло наш кошелек

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время ситуация изменится: "В ближайшей перспективе мы в Украине можем ожидать снижения цены на бензин на несколько гривен, на дизеле меньше — где-то гривну. Это произойдет в течение нескольких недель".

Сначала трейдеры должны распродать запасы, закупленные ранее, а затем будут выставлять горючее по новым ценам. К тому же сейчас высокий сезон — и потребности бороться за покупателя с помощью снижения цен нет.

Как изменялись цены на топливо в Украине с мая 2025 года

Повлияют ли политические американские горки на цены на топливо

В конце прошлой недели мировые цены несколько снизились на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Трейдеры рассчитывали на прогресс в переговорах, что могло бы способствовать ослаблению санкций против российской нефти и увеличить объемы поставок сырья на мировой рынок. Однако видимых изменений в результате не произошло.

Относительно реакции трейдеров на слухи о возможных переговорах между американским президентом и хозяином Кремля эксперт пока не видит активных движений на мировом рынке нефти.

"На самом деле я не увидел пока ничего такого, что могло бы свидетельствовать о каком-то движении в какую-то сторону. На рынке сейчас стабильность, не происходит практически ничего", — отмечает Куюн. Вероятно, рынок замер в ожидании и пока не двигается ни в одну сторону.

Сколько платим сейчас за бесценные литры

По данным сайта Минфин, сейчас цены на горючее по Украине таковы: бензин А-95 премиум можно приобрести в среднем за 63, 56 грн за лет, А-95 стоит 58,94 грн за литр, А-92 почти так же – 58,28 грн. Дизельное топливо демонстрирует рост в цене – 56,07 грн за литр. Такой же объем автогаза обойдется украинцам в 34,43 гривны за литр.

