Сейчас все активисты и патриоты Украины находятся в опасности

Несколько предварительных выводов из убийства Андрея Парубия…

Резонансное убийство, с первых минут понятно, что организованное российскими спецслужбами, позволяет сделать целый ряд предварительных и довольно не утешительных выводов. Особенно, наращивающихся после того, как первые показания стал давать сам убийца.

Прежде всего, хочу сказать, что убийство Андрея Парубия – это лакмусовая бумажка советской школы спецслужб, в которой для достижения цели часто применялись психологи и методы убеждения. По сути, отца, потерявшего на кровавой войне сына, смогли убедить в том, что в гибели его ребёнка виновата Украина, а не российские оккупанты, и мстить надо украинским политическим деятелям, а никак не российским. Похоже, с будущим убийцей проводилась долгая психологическая работа, пока его не убедили в том, что только после убийства известного украинца ему вернут тело сына.

Это может звучать как чистейшая шизофрения, но российские спецслужбы, а так же их штатные психологи именно так и работают.

Сразу подчеркну, что это никоим образом не смягчает вину убийцы, а только её отягчает, но подчеркну – это демонстрация того, как наши враги играют трагедиями и разумом некоторых граждан.

Во-вторых, и об этом я уже писал, но повторюсь — российские спецслужбы избрали сценарий устранения хорошо известных лидеров украинской демократии и свободы из прошлого, не отыгрывающих сейчас на политической арене первых и даже вторых ролей, но убийство которых возбуждало бы хищнические рецепторы скрепоносцев.

Это крайне негативная тенденция, ведь по факту в зону риска попадают все участники Революции Достоинства и в целом довольно обширный список имён и фамилий потенциальных жертв из числа граждан Украины, занимающих активную патриотическую позицию.

Конечно, такие убийства не меняют хода боевых действий и никак не влияют на зону БД, но они призваны удовлетворить отсутствие у РОВ громких побед на поле боя точечным удовлетворением кровожадности российского плебса. Провал летней наступательной кампании, и не только этот провал, будут пытаться компенсировать убийствами известных украинских патриотов.

К сожалению, обеспечить всем активным гражданам защиту просто нереально, равно как и в нынешних условиях перегруженной работой контрразведке и СБУ своевременно выявлять эти угрозы. Поэтому крайне важной должна стать в настоящее время личностная бдительность. Если вы публичная, активная личность, следите за собой, подмечайте странные явления – появление незнакомой машины у вашего подъезда на долгое время, прогулки по вашей улице новых лиц, новых соседей по лестничной клетке и т.д. Персональная безопасность и бдительность становятся не менее важными в наше время.

Заключительным выводом станет то, что сейчас для российских пропагандистов убийство Андрея Парубия превращается в масштабную ИПСО. Дело в том, что убийца заявил, что это убийство – это "месть украинской власти" и "Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына".

Ещё раз обращаю внимание на кашу в голове этого человека – он убил Андрея Парубия из мести украинской власти, к которой Андрей Парубий на тот момент не относился, с целью, чтобы его обменяли на пленных и он уехал бы в Россию искать тело его сына, убитого российскими оккупантами. Уверен, от услышанного многие просто потеряли дар речи, но главное в речи этого субъекта было "месть украинской власти", что, возможно, убийце указали говорить его кураторы в случае ареста, что он послушно и совершил. Для чего?

И вот, буквально сразу после сказанного, по всем российским пропагандистским площадкам несётся нарратив — "месть украинской власти", украинский народ восстаёт против нелегитимной власти с оружием в руках… Ничего не напоминает? Именно к этому призывал Путин в самом начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м – к внутреннему бунту, хаосу и перевороту. Именно к этому призывают российские площадки и спикеры, мотивируя оказывать сопротивление ТЦК и устраивать теракты.

То есть, убийца Андрея Парубия будет выставляться эдаким героическим мстюном, а его преступление будут стараться героизировать не столько в российской информационной среде, сколько в нашей, украинской, куда доступ у российских спецслужб имеется, особенно к категориям слоёв населения не особо обременённых как критическим мышлением, так и базовым интеллектом.

Ввиду всего вышеизложенного, к сожалению, риски внутри Украины растут, а Россия будет только наращивать работу по поиску агентов, готовых после соответствующей промывки мозгов или без оной выполнять террористические акты того или иного типа.

Предупреждён – защищён и светлая память Андрею Парубию.

Источник: пост Александра Коваленко в Х