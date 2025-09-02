"Он не только Парубия убил": бывшая жена подозреваемого в покушении на политика сообщила новые детали

Подозреваемый имел исполнительные производства по неуплате налогов

Михаил Сцельников, который в суде признал, что застрелил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, имеет двух бывших жен и пропавшего на фронте без вести сына. Его первая жена публично обвинила подозреваемого не только в убийстве политика, но и "повторном убийстве" их общего сына.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, журналистам которого удалось пообщаться с бывшей женой, являющейся матерью пропавшего сына.

"Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это… Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил – он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками", – заявила первая жена Сцельникова в комментарии журналистам.

Другая бывшая жена отказалась от комментариев, отметив, что именно следует на похороны Андрея Парубия:

Сейчас еще не готова. Я иду на похороны Андрея Парубия. Я не хочу давать комментарии. Позже, одним словом Бывшая жена подозреваемого в убийстве Парубия

Был предпринимателем и имел долги: что известно о подозреваемом

Михаил Сцельников родился 14 февраля 1973 года. Проживал во Львове по улице Котляревского, имел собственный бизнес, зарегистрированный как ФЛП с 2003 года. Предпринимательскую деятельность мужчина прекратил в 2022 году. В государственных реестрах указано несколько исполнительных производств, в том числе из-за неуплаты налогов.

Вероятный убийца Парубия с сыном

В последнее время Сцельников работал в сфере ремонта бытовой техники. В соцсетях он пользовался псевдонимом "Александр Пушкин", а на суде после убийства Парубия заявил, что мог бы убить Петра Порошенко, если бы жил в Виннице.

Информация о Михаиле Сцельникове

Сын ушел на фронт добровольцем

Сын обвиняемого – Михаил-Виктор Сцельников – был программистом, преподавал в компьютерной академии "Крок" во Львове, работал в компании TurnKey Lender. В 2023 году он пошел на войну добровольцем, а в мае 2023 года пропал без вести в районе Бахмута.

Михаил-Виктор Сцельников

В последний раз он выходил на связь в соцсетях 10 мая. 21 мая на его странице появилось сообщение от другого пользователя: "Пусть земля тебе будет пухом".

Его мать так рассказывала о моменте, когда ей сообщили о потере:

"Это мама Михаила?" – я говорю: да. И тут я поняла, что что-то не то. Я спрашиваю: "Он ранен?" – пауза. – К сожалению, он погиб. Вот так я узнала. Официально, поскольку тело не доставлено, – он пропал без вести. Ну, у нас есть один процент из ста, что, возможно, какое-нибудь чудо произойдет

Книга памяти о сыне, отзыв на которую писал Залужный

В 2024 году мать пропавшего без вести бойца опубликовала книгу о сыне – "Лемберг. Мамцю, ну не плач". В ней собраны воспоминания, переписка, цитаты из постов и размышления. Как пояснила автор, сын сначала имел позывной "Львов", но в последней бригаде его заменили "Лембергом", чтобы избежать путаницы с позицией.

Михаил-Виктор Сцельников

На книгу обратил внимание и посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он написал в Telegram:

Это не просто книга о сыне, которого до сих пор ищет мама. Это книга именно о войне. О ее подлинном лице Валерий Залужный

Валерий Залужный о книге матери Михаила-Виктора Сцельникова

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 2 сентября, во Львове проходит церемония прощания с Андреем Парубием. Народный депутат застрелен в субботу, 30 августа, подозреваемый в убийстве уже задержан полицией. Накануне вечером, 1 сентября, в архикафедральном соборе Святого Юра прошел парастас, на котором собрались сотни людей.