Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич сделал выводы из парада в Пекине

Неочевидные выводы о мягкой силе, войне за Тайвань и будущих друзьях Трампа. СМИ цитируют слова Си о том, что "возрождение китайской нации невозможно остановить". Кстати, да, в КНР знают толк в символизме и церемониях — действо интересное и продуманное.

Встреча иностранных гостей — растянутая, с долгим проходом по красной дорожке к ожидающему Председателю.

Начальная стадия парада — набор динамизма.

Потом краткое выступление Си и демонстрация той самой динамики и силы.

Фактически, имеем демонстрацию одного из двух центров мировой системы. Где тезисы о сотрудничестве на саммите ШОС+ (вероятно, в будущем будет использоваться именно такой вариант написания и понимания) подкреплены демонстрацией силы на параде.

И тут имеем интересные моменты. Касающиеся гостей. Приезд действующих представителей руководства Словакии, Венгрии, Болгарии предсказуем. Президента Сербии Вучича — был гарантирован — Сербия рассматривается КНР как ещё один узел на осях сотрудничества с ЕС. Поэтому не удивлюсь, если он будет приглашён и на следующий саммит ШОС+. Не менее интересно присутствие вице-премьера Болгарии (который был оформлен как партийный, а не государственный визит).

А так же бывших премьеров Греции, Бельгии, Италии Румынии и бывшего президента Швейцарии. Тут уже речь о попытках КНР создать свою систему мягкой силы и наметить партнёрства с элитами ряда государств.

Но самое интересное — это Тайвань. Да, буквально вчера журналисты у меня спрашивали о возможной "войне КНР против Тайваня". Я в таких случаях советую посмотреть расклад сил в Законодательном Юане (парламент Тайваня) и позиции ключевых партий.

На парад приехала зам Генсека партии Гоминьдан (53 из 113 мест в Законодательном Юане) Хонг Ксю-Чу. Делегации от "Новой партии Тайваня" и "Партии Труда". Это политические силы, которые выступают за реализацию идеи "одна страна — два пути". На материке это называют "одна страна-две системы".

Кстати, юнионисты (Гоминьдан + партнёры по синей коалиции) контролируют сегодня 62 из 113 мест в парламенте.

И возникает вопрос: а будет ли КНР воевать с Тайванем?

Или просто подождёт следующих выборов. Тем более, что Трамп своей политикой и так резко увеличил число государств, с интересом наблюдающих за формированием зоны партнёрства Китаем.

Для Соединённых Штатов это проблема. Которая возникла не сегодня — Законодательный Юань обновился в 2024 году и следующие выборы лишь в 2028. И курс на воссоединение Китая может активизироваться в ближайшие годы.

Вторая часть проблемы Трампа — участие в ШОС+ Малайзии и Индонезии. Вашингтон намеревался делать ставку, в том числе на упомянутые государства, пытаясь контролировать международную морскую логистику. В частности Южно-Китайское море и Малаккский пролив. Но, судя по всему, пока без масштабных успехов.

Из гарантированных партнёров в регионе у Трампа остаются Филиппины. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие месяц-два Президент США заявит, что БонгБонг Маркос (точнее Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший) — президент Филиппин и сын бывшего президента Филиппин (с 1971 по 1986, свергнутого в результате революции) является "очень хорошим парнем" и прекрасным партнёром для Соединённых Штатов.

Источник: пост Тышкевича в Facebook