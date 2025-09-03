В Китае прошел масштабный военный парад. Трамп своеобразно "поздравил" Си, Путина и Ким Чен Ина (фото и видео)

Действо организовано с невероятным размахом

Военный парад в Китае состоялся на площади Тяньаньмэнь в столице Китая в Пекине. Перед началом парада, посвященного 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке главу России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ина.

Они вместе вышли на трибуну, за ними последовали и другие мировые лидеры. Всего на параде присутствует более 26 глав государств.

Путин в Китае Фото kremlin.ru

Совместное фото лидеров стран. kremlin.ru

Глава Кремля и Си явно рады встрече. kremlin.ru

На параде, который имел целью подчеркнуть роль Китая как ключевого игрока в современном мировом порядке, Си Цзиньпин представил новые образцы вооружения, сообщает CNN. Среди них была межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, подводный дрон AJX002, а лазерное оружие. После торжественного приема Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры.

Трамп своеобразно "поздравил" главных участников парада в Китае

Во время парада президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social. В нем глава США обвинил Китай, Россию и Северную Корею в организации "заговора" против Соединенных Штатов.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ину, пока вы планируете заговор против Соединенных Штатов Америки, – с иронией написал Трамп

Он также напомнил о роли США во Второй Мировой войне. США помогли Китаю победить.

Главный вопрос, на который нужно ответить, состоит в том, вспомнит ли глава КНР Си о той огромной поддержке и "крови", которую США предоставили Китаю, чтобы помочь ему получить свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу Дональд Трамп

Как рассказывал "Телеграф", Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и Путин на саммите ШОС направили "мощный сигнал" для США. На встрече не было принято никаких практических шагов, однако она была "полна символизма".