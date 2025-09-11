Медиаэксперт, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин о последних событиях в мире и выборе решений

Выгуливание белых пальто

За последние несколько дней произошло много событий, реагирование на которые требует морального выбора и решений и после которых нельзя откатить назад. Это похоже на традиционный тест вагонетки, когда тебе нужно решить, будешь ли ты что-то менять, спасая одних людей и убивая других, или останешься "над схваткой" — и пусть судьба решает.

Оба подхода имеют право на жизнь. Однако только в том случае, если ты обладаешь всей полнотой информации. Это я и собираюсь сделать – дать вам всю полноту информации.

Итак, кейсы последних дней с нравственным выбором внутри.

Итак, какова простая и прямолинейная реакция украинцев на эти события?

поддержать максимальное наказание и осуждение для убийцы Заруцкой;

злорадствовать из-за смерти маговца, который был против поддержки Украины;

осудить решение МИДа, потому что мы должны быть с Израилем, ведь хотим нанести удар по Москве;

винить Польшу;

поддержать запрет всего, что только можно россиянам.

Такая риторика дает иллюзию того, что каждый наш выбор основан на том, как мы воспринимаем внутреннюю справедливость. Однако в то же время мы игнорируем здоровый прагматизм, более широкий контекст событий и то, как он соотносится с нашими интересами.

Дело в том, что убийцу Заруцкой большая часть американской политизированной аудитории рассматривает именно из-за цвета его кожи, который для украинцев абсолютно безразличен. Потому что в США расизм существует, а в Украине — нет.

Обратите внимание хотя бы на статьи The New York Times, где слово "Black" пишется с прописной буквы, а слово "white" — с маленькой. Вся медиа-адженда Демократической партии США пытается вести себя относительно убийства так же, как штаб-квартира НАТО относительно атаки дронами территории Польши.

В то же время МАГА-сообщество обращает на это внимание через политический аспект борьбы реднек-америки с ультралиберальными элитами. И глашатаем этого голоса был Чарли Кирк (кстати, уже запущены специальные информационные операции, чтобы связать его убийцу с Украиной).

Итак, надо сначала понять, каковы наши интересы в этой ситуации? Мы хотим:

наказания преступника;

двухпартийной поддержки Украины со стороны США;

распространения правды о том, что специальные информационные интервенции в инфопространстве США производят бот-сети россиян, при поддержке Илона Маска и других американских путин-ферштееров.

Это значит, что нам необходимо искать взаимопонимания с МАГА-аудиторией и поддержать их скорбь относительно Чарли Кирка, даже если он и выступал против поддержки Украины. Мы должны достигать своих целей, а не надевать белое пальто. Это и отличает зрелых взрослых от подростков-максималистов.

Относительно заявления МИД в пользу Катара, следует помнить о том, что Нетаньяху, отдавший приказ о воздушном ударе, всегда был настроен находить общий язык с Владимиром Путиным, поскольку россияне предоставляли воздушное пространство Сирии для израильских самолетов для нанесения ударов по Ирану и Хезболле.

Нетаньяху никогда бы не сделал чего-то, что не понравилось бы Путину. А в 2021 году он пожертвовал днем памяти Холокоста, чтобы освободить заложницу Путина Нааму Иссахар и предоставить Путину его час славы в Яд Вашем.

Катар же непублично всегда помогал Украине освобождать из России украинских украденных детей. Поддержать Израиль против Катара было бы выстрелом себе в ногу, который отвратил бы от нас не только Катар, но и другие государства залива. В то время как Израиль всегда будет вести себя так, как выгодно только ему, игнорируя любые интересы Украины.

Наконец — запрет туристических виз для россиян может быть приятным решением, поскольку способен ухудшить жизнь нашим врагам. В то же время, давайте задумаемся, какую именно задачу это для нас решает?

Окей, россияне перестанут ездить в Европу. Изменит ли это их позицию в отношении Украины, войны или Путина? Если изменит, то как? Если не изменит, то зачем нам надевать "белое пальто"?

Что нам теперь делать с агентурой украинских разведывательных органов, встречавшихся с агентами из числа граждан России на территории третьих стран? Как мы будем вести агентурную работу?

Окей, мы сделали запрет для всех. Предположим, это создаст дискомфорт для них. Есть ли у нас сценарий, по которому мы будем снимать этот дискомфорт для отдельных россиян, в обмен на что-нибудь? На что мы можем поменять дискомфорт?

Поскольку я абсолютно уверен, что никаких ответов на эти вопросы не существует, то могу заключить, что такое решение делается исключительно ради "белого пальто".

"Белое пальто" — это очень привлекательный наряд для тех, кому нужно собрать лайки в соцсетях. Однако лайки никогда не конвертируются в реальные достижения. Так что сначала нужно определять — чего мы на самом деле хотим? Как достичь нашей цели? И исходя из ответов на эти вопросы — уже делать свой выбор.

Источник: пост Дмитрия Золотухина в Facebook