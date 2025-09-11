Критиковал Украину во время войны и объединил студентов-консерваторов: что известно о Чарли Кирке, убитом друге Трампа

Активист и основатель организации Turning Point USA был против финансирования Украины в условиях войны и назвал Зеленского "марионеткой"

Американский консервативный активист Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, получил пулевое ранение во время дебатов в Университете долины Юты, США. В среду, 10 сентября , неизвестный выстрелил в мужчину во время его выступления.

"Телеграф" расскажет, кто он такой, чем занимался. Стоит отметить, что деятель, кроме своей позиции в отношении бывших властей США, негативно высказывался о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк – влиятельный американский консервативный деятель, писатель и медиаличность. Он родился в 1993 году в окрестностях Чикаго, штат Иллинойс.

В 2012 году Кирк стал соучредителем Turning Point USA (TPUSA) — организации, выросшей в мощнейшее консервативное студенческое движение Америки с присутствием на многочисленных университетских кампусах и миллионной аудиторией в социальных сетях.

Кроме руководства основной организацией, он возглавляет связанные с TPUSA структуры: Turning Point Action, Turning Point Academy и Turning Point Faith. Также ведет собственное радиошоу "The Charlie Kirk Show".

В годы деятельности TPUSA Кирк сформировал из своей организации влиятельный консервативный механизм. Муж регулярно появляется на канале Fox News и других правых медиаплатформах, представляя себя как критика Республиканской партии в моменты, когда она не учитывает интересы своей базы.

Кирк известен своими провокационными заявлениями, распространением теорий сговора, а также обвинениями в использовании сомнительных источников финансирования TPUSA.

Что Кирк говорил о войне в Украине

Мужчина критиковал не только предоставление какой-либо военной помощи Украине от США, но и крайне негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, Кирк заявлял, что "Зеленский – марионетка ЦРУ, и он отправил народ на войну"

Он обвинял главу украинского государства в том, что Зеленский вроде бы не хочет заканчивать войну с Россией.

А власти своей страны критиковали за то, что они дают деньги и оружие стране, которую якобы "не могут найти на карте".

По мнению Кирка, от войны "выигрывает военно-промышленный комплекс и олигархи правящего класса Украины".

Покушение на Кирка в Университете долины Юты – что известно

10 сентября Чарли Кирк принимал участие в дебатах в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу. С внутреннего двора Университета долины Юты вывели людей.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение активиста в соцсети Truth Social. Президент США призвал всех молиться за "прекрасного парня" Чарли Кирка.

В сети распространилась информация, что неизвестный стрелял из соседнего здания, но официального подтверждения этому нет.

