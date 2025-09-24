Радник глави Офісу президента України пише, що колосальні амбіції Путіна роблять його ненадійним партнером для будь-яких переговорів

Путін, як класичний російський "політичний газ", намагається заповнити собою весь доступний простір. У його маленькому тілі ховаються колосальні амбіції імператора всесвіту. Він хоче все: всю владу, всі багатства, всі землі, всіх людей у кріпацтво – не тільки у своїй державі, а всюди, куди може дотягнутися.

Невгамовне бажання мати та панувати допомогло йому всередині Росії, де Путін буквально з’їв своїх супротивників. У міжнародній політиці та сама жадібність робить його вкрай ненадійним партнером. Жодні письмові угоди, усні домовленості, меморандуми, компроміси неможливі з людиною, одержимою завоюваннями.

Росію вбиває війна, але Путін, як наркоман, сам не може зупинитися. Весь світ бачить, весь світ розуміє: Путіна доведеться приземляти колективно.

Джерело — допис Михайла Подоляка у Телеграм.