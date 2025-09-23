Ядерная война на пороге: решится ли президент России на необратимый шаг

Эксперт назвал время, которое было наиболее благоприятным для применения Россией ядерного оружия

Путин может разрешить использование ядерного оружия на войне в Украине – утверждение, неоднократно звучавшее в мировых СМИ с 24 февраля 2022 года. Теперь западные аналитики утверждают, что хоть ни Россия, ни Запад не стремятся к ядерному противостоянию, угроза его случайного возникновения ныне достигла исторического максимума.

23 сентября The Telegraph опубликовал колонку стратегического военного аналитика Ребекки Кофлер, бывшей сотрудницы Агентства военной разведки США. Она пишет о стратегических учениях "Запад-2025", в ходе которых Владимир Путин лично присутствовал при отработке сценария запуска тактического ядерного удара.

Параллельно произошло нарушение воздушного пространства Эстонии тремя МиГ-31, способными нести ракеты "Кинжал" с ядерными боеголовками. Кофлер рассматривает это как часть опасной эскалации и проверку готовности НАТО.

"Телеграф" выяснил, что известно об этих отработках, могут ли они стать новым витком ядерной эскалации и каким образом Россия привлекает во все это Беларусь. В этом нам помог глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эскалация ради деэскалации: какую тактику использует Путин

Москва давно развивает концепцию "эскалации ради деэскалации" – использование маломощного ядерного оружия на поле боя. В то же время уровень доверия между Россией и НАТО сведен к нулю, что увеличивает риск ошибок и недоразумений.

Аналитик Кофлер напоминает пример 1983 года, когда во время учений Able Archer в Кремле едва не восприняли маневры НАТО как подготовку к реальной атаке. Подобная ситуация, по ее словам, возможна и сегодня: одновременные учения, концентрация военных сил и отсутствие диалога создают атмосферу, где даже случайность может иметь катастрофические последствия.

"Никто не хочет ядерной войны, но если не победят трезвые головы, она может стать самореализуемым пророчеством", — резюмирует Кофлер.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напоминает, что российские ядерные испытания и обучение не новость – они проводились и раньше. С 27 февраля 2022 г. по приказу Путина ядерные силы РФ приведены в специальный режим боевой обязанности, и с тех пор никаких объявлений об изменении статуса не было.

"Но что нам нужно понимать — ядерный шантаж Путина присутствовал всегда. И мы уже с начала полномасштабного вторжения говорим о невероятной близости ядерной войны. На самом деле эта история ничем не отличается от того, что было в 2022 году", – отмечает эксперт.

Кузан отмечает, что главная цель Кремля – именно шантаж, а не реальное применение оружия.

Путин не применит свое ядерное оружие, это — вещь для того, чтобы шантажировать, для того, чтобы делать вот эти пугалки или заставлять Запад к каким-то ходам за счет Украины. Только не реагируя на этот ядерный шантаж, можно реализовывать политику, в том числе и безопасность, по отношению к России и путинской администрации. Сергей Куран

В то же время определенная новация все же есть. В нынешних учениях Кремль демонстративно привлекает Беларусь, пытаясь создать дополнительный фактор давления.

"Это – привлечение Беларуси фактически как прокси. Мол, вот с Россией вы переговоры ведете, а вот еще Беларусь как дополнительный фактор", — объясняет Кузан.

Как проходили учения в Беларуси

Начальник Генштаба ВС Беларуси Павел Муравейко заявил, что во время совместных с Россией учений отрабатывали применение ядерного оружия и комплекса "Орешник". Госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович подтвердил, что этот ракетный комплекс планируют развернуть на белорусской территории уже до конца 2025 года.

По данным The Telegraph, в рамках учений российские военные регулярно имитируют сценарии, когда Путин лично дает "разрешение на ядерный удар". Это, по мнению издания, должно сделать его "психологически готовым" к такому шагу.

Ядерные учения обычно моделируют применение тактического ядерного оружия – меньшего по мощности, чем стратегического, но предназначенного для использования на поле боя.

Сначала идет командно-штабная фаза: симулируются сценарии принятия решений, отрабатывается координация между разными родами войск и передачи приказов. После этого следует практическая фаза: маневры с носителями, перемещение техники, подготовка и развертывание под условные позиции.

Особое внимание привлекает термин "электронные пуски" – это не реальные запуски ракет, а их имитация в электронной среде. Как это работает?

на тренажерах и компьютерных симуляторах моделируют процесс запуска – от ввода координат до прогнозируемой траектории;

проверяют системы наведения и работы операторов без фактического использования боеприпасов;

одновременно тестируют связь и координацию между командными пунктами и расчетами;

Две базы у украинской границы: готовящие в стране-союзнице РФ

В Беларуси идет подготовка к масштабному усилению военной инфраструктуры, непосредственно касающегося ядерного фактора. Дополнительно подчеркивает угрозу тот факт, что неподалеку от украинской границы строятся две новые военные базы, одна из которых расположена у села Павловка.

Село По

Там развернута строительная площадка площадью более двух квадратных километров, которая, вероятно, может быть использована для хранения баллистических ракет.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объясняет, что на самом деле речь идет о реанимации советской инфраструктуры.

"Там готовятся две базы. Подготавливаются, то есть расконсервируются еще те старые советские базы под хранение, использование именно ядерных зарядов, потому что там есть определенные условия, они отличаются от обычных военных баз", — отмечает эксперт.

По его словам, учения с комплексом "Орешник" также носят откровенно демонстративный характер.

"Можно посмотреть на тактико-технические характеристики "Орешника" и станет понятно, что на территории Беларуси не нужно завозить ядерное оружие средней дальности. Его дальность позволяет охватить ключевые европейские страны и всю Украину. Следовательно, все эти маневры делаются для того, чтобы запугивать", — подчеркивает Кузан.

Эксперт отмечает, что для Кремля ядерный арсенал превратился в инструмент политического шантажа.

"Получается, что для россиян ядерное оружие — это не оружие сдерживания, а оружие именно шантажа, что в принципе не соответствует концепции его применения. Это пугалки Путина. Не применит он ядерный заряд. Он делает это для того, чтобы напугать мир и принуждать к уступкам", — считает Кузан.

При этом привлечение Беларуси к учениям имеет еще одну скрытую цель.

Фактически Путин хочет вроде бы перевести ответственность на Лукашенко. Но неужели мы думаем, что Лукашенко завтра решится применить войска, авиацию или ядерное оружие? Нет даже пусковых площадок для "шахедов" или диверсионных групп на белорусской территории. Это очередная попытка Кремля использовать Беларусь как прокси для психологического давления. Сергей Кузан

"Как из пушки по воробьям": применит ли Россия ядерку в Украине

Тактическое ядерное оружие – это ядерные боеприпасы небольшой или средней мощности, предназначенные для применения на поле боя или в локальных военных целях, а не для массированного стратегического поражения. По мощности ТЯЗ обычно измеряется в долях килотонны – от сотен тонн тротилового эквивалента до нескольких килотонн. ТЯЗ выпускают в форме авиабомб, боевых частей ракет оперативно-тактического класса, артиллерийских снарядов и т.д.

Главное отличие – в назначении и мощности. Стратегические боезаряды обладают большими выходными мощностями (десятки — сотни килотонн и более) и предназначены для уничтожения больших территорий или критической инфраструктуры. Тактические – для локальных военных задач, с меньшими "зонами поражения".

Боеприпас к миномету "Тюльпан", который может запускать ядерные заряды

Какие непосредственные эффекты ТЯЗ?

Ударная волна – разрушение зданий и конструкций в зоне высокого давления. Термическое излучение – ожоги, возгорание на открытых участках. Начальное ионизирующее излучение – высокая доза радиации в непосредственной зоне взрыва. Радиоактивное загрязнение – при наземных/пригоризонтальных взрывах пыль и радиоактивные частицы поднимаются и разносятся ветром.

Сергей Кузан объяснил, что потенциальный спектр использования таких боеприпасов гораздо шире, чем принято думать.

"Ядерный заряд может быть использован не только в "Искандерах". Может быть использован также в пушках, то есть в гаубицах. Самая большая российская гаубица — ствольная артиллерия D30 — под нее есть соответствующий снаряд. И для этого снаряда используется не обычный порох, а ядерный заряд", — объясняет эксперт.

Поражение в таком случае охватывает ограниченную площадь, например, часть города или локальное скопление войск. Это не масштабы Хиросимы или Нагасаки и никак не создание "ядерной зимы". Однако даже такой удар несет геополитическое измерение и требует политического решения, на которое Путин не пошел раньше и не имеет никаких причин идти сейчас.

"Время, когда нужно было это делать, например, во время нашего наступления на Харьковском направлении или на Херсонском направлении, когда у нас было реальное скопление сил", — считает эксперт.

Однако с тех пор характер войны изменился. Сегодня нет массированных соединений или танковых колонн, которые могли бы стать мишенью тактического ядерного оружия. Армия действует рассредоточенно, в условиях большой серой зоны и малых групп, где использование подобных зарядов выглядело расточительностью.

Это как стрелять из пушки по воробьям. С военной точки зрения нет никакого смысла. С гуманитарной точки зрения, можно, конечно, начинить ракеты средней дальности ядерным оружием и отправить поразить наш какой-нибудь город. Можно повлечь за собой гуманитарную катастрофу, но, опять же, на войну это никак не повлияет. Потому что армия рассредоточена Сергей Кузан

Напомним, ранее Телеграф писал, что один точечный удар может сделать Украину недееспособной — и для этого России не нужны ядерные боеголовки. Подобный риск существует, если под прицелом окажется Верховная Рада на заседании.