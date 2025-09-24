Республиканский конгрессмен США Джо Уилсон провел историческую параллель с сентябрем 1939 года и сравнил риторику Путина с Гитлером

Президент США Дональд Трамп якобы "стремится к миру". Но президент России Владимир Путин имеет одержимость восстановить Советский Союз.

Об этом сказал республиканский конгрессмен США Джо Уилсон, сопредседатель Украинского кокуса в комментарии журналистке Новости.LIVE. По его словам, Трамп имеет четкую позицию по суверенитету Украины.

Он также заявил, что Путин пытается возродить Советский Союз, а его нарративы созвучны с нарративами Гитлера. Политик провел историческую параллель с сентябрем 1939: после нападения Германии 1 сентября, 17 сентября Польшу атаковал Советский Союз, и за пять недель было убито 60 тысяч поляков. По мнению Уилсона, "нельзя повторять ошибки прошлого", а риторика о "языковых территориях" в настоящее время используется аналогично.

Нам не нужно повторять историю. История очень ясна. Мы знаем о вторжении Гитлера и его заявлениях о немецкоязычных территориях. Такую же терминологию использует и военный преступник Путин, угрожая Нарве в Эстонии и вообще русскоязычным общинам Украины… Я сторонник Трампа. Он обладает удивительной способностью учиться на реальности. Но он стремится достичь мира, сказал Джо Уилсон

Уилсон говорит, что во время встречи с Владимиром Зеленским поблагодарил от имени кокуса Дональд Трамп за поддержку Киева и подчеркнул: любые беспилотники или самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство НАТО, должны сбиваться. Он упомянул об инцидентах последних дней в небе Дании, над Эстонией и Польшей, а также случае с самолетом лидеров ЕС в Болгарии, подчеркнув: "мы снова и снова видим испытания и должны помнить историю".

