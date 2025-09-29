Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус оценил результаты парламентских выборов в Молдове и их значение для страны, региона и Украины.

Парламентские выборы в Молдове стали одним из ключевых событий осени в регионе. По итогам подсчета голосов Партия действия и солидарности (PAS) получила более 50% голосов и обеспечила себе 55 мандатов из 101 в парламенте.

Это позволяет команде президентки Майи Санду формировать правительство самостоятельно, без надобности искать коалиционных партнеров.

Главный конкурент PAS — Патриотический избирательный блок (BEP), откровенно пророссийская сила, набрал около 24% голосов и занял вторую позицию, получив более двух десятков мандатов.

Еще несколько небольших политических формирований — в частности блок Alternativa (около 8%), Наша партия 6.22%; и "Democracy at Home" 5.63%.- также прошли в парламент, но их суммарное влияние ограничено. Явка избирателей составила 52%, что относительно стабильным показателем для страны.

Для Европы эти выборы явились тестом устойчивости. Брюссель ясно дал понять: победа Санду открывает возможности для ускорения евроинтеграции. В ЕС уже отмечают, что политическая стабильность в Кишиневе создает условия для реализации пакета финансовой помощи в рамках Moldova Growth and Reform Facility в размере €1,5 млрд.

Перед выборами еврочиновники совершили массу визитов в Кишинев для поддержки Санду и ее партии – и мы видим, что это оказало влияние.

С политтехнологической и административной точки зрения сработало также несколько шагов, позволивших ПАС удержать лидерство.

1. Запрет нескольких оппозиционных партий и блоков – их обвинять в сотрудничестве с РФ: Сердце Молдовы, Великая Молдова, Виктория.

2. Активные действия полиции против сетей скупки голосов. У нас эта практика потеряла популярность и эффективность. Хотя на выборах 2019 года один из кандидатов и намеревался ее применить. Но Молдова – страна очень маленькая и очень бедная. Если смотреть в абсолютных числах, то серебряный призер — "Патриотический блок" — получил 380 тысяч голосов. А мэр одного, хоть и крупнейшего города страны – Киева – Виталий Кличко в 2020-м получил 365 тыс.

Общее количество принявших участие избирателей: около 1,85 млн человек, количество мандатов в парламенте: 101. То есть 1 место "стоит" 15-19 тыс голосов. Так что скупка нескольких десятков тысяч – это вопрос парламентского большинства.

Главным по скупке является беглый олигарх Илон Шор, живущий сейчас в РФ.

В последние месяцы силовики активно с этим боролись. Молдавская полиция сообщила, что перед выборами были разоблачены и заблокированы несколько сетей, занимавшихся скупкой голосов, особенно в южных районах (Гагаузия) и среди избирателей из Приднестровья. Полиция и прокуратура открыли десятки уголовных производств по статьям, связанным с подкупом избирателей и организацией незаконных схем перевозки людей на участки. Министерство внутренних дел даже отчитывалось, что в предстоящий избирательный день были попытки подкупа в нескольких селах на юге страны, однако группы оперативного реагирования сразу вмешивались.

Плюс подняли штрафы за скупку и продажу голосов до 2000$ (!!!)- при средней 800$.

В результате трудно сказать, что скупка за российские деньги нивелирована полностью – но минимизирована точно.

3. Приднестровье. На самом деле "защита от приднестровцев" — такая же пугалка, как и война Молдовы с Украиной. Было открыто 12 участков для приднестровцев, на них издано всего 23 000 бюллетеней. Поэтому перекрытие мостов, чтобы снизить явку приднестровцев – это более сигнал для мобилизации "своих", чем эффективное противодействие.

В то же время европейские аналитики предупреждают: учитывая, что каждый четвертый избиратель поддержал пророссийские силы, Кремль и дальше будет оставаться влиятельным игроком в молдавском политическом пространстве.

С украинской перспективы результат следует оценивать положительно. Между Киевом и Кишиневом уже налажены крепкие отношения. Президент Санда и президент Зеленский неоднократно демонстрировали публичное доверие и поддержку друг другу, в частности в вопросах энергетики, транспорта и трансграничного сотрудничества. Для нас важно, чтобы новый молдавский парламент не только подтвердил курс на ЕС, но открыл бы возможности для дальнейшей координации в оборонной и энергетической сферах.

Что касается фактора безопасности, то с моей точки зрения ситуация стабильная. Тезис о возможном "вторжении объединенных молдавско-приднестровских полчищ и захвате ими Одессы" выглядел скорее как предвыборная пугалка, чем реальный сценарий. В Приднестровье сейчас дислоцируется около 1,5 тыс. "русских" военных, из которых реальных россиян сотня, их потенциал ограничен, а любая попытка военной активности неизбежно привела бы к резкой реакции. Молдавская армия находится в аналогичном состоянии. Кишинев держит ситуацию под контролем, а у Киева достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать любые провокации.

В ближайшие годы ключевым вызовом для молдавского парламента станет баланс между политической стабильностью и реальными результатами реформ. Граждане ожидают изменений в борьбе с коррупцией, реформе судебной системы и экономическом развитии. И именно от того, сможет ли PAS конвертировать свои 55 мандатов в ощутимые результаты, зависит не только судьба Молдовы, но и геополитическая устойчивость всего региона. Для Украины же эта победа — шанс работать рядом со стабильным и дружественным соседом, разделяющим наши стратегические цели.

Источник: Facebook автора