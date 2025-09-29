Політолог, фахівець із стратегічних комунікацій Максим Гардус оцінив результати парламентських виборів у Молдові та їхнє значення для країни, регіону й України.

Парламентські вибори у Молдові стали однією з ключових подій осені в регіоні. За підсумками підрахунку голосів, Партія дії і солідарності (PAS) отримала понад 50 % голосів і забезпечила собі 55 мандатів із 101 у парламенті.

Це дозволяє команді президентки Майї Санду формувати уряд самостійно, без потреби шукати коаліційних партнерів.

Головний конкурент PAS — Патріотичний виборчий блок (BEP), відверто проросійська сила, набрав близько 24 % голосів і зайняв другу позицію, отримавши понад два десятки мандатів.

Ще кілька невеликих політичних формувань — зокрема блок "Alternativa" (близько 8 %), "Нашa партія" 6.22%; та "Democracy at Home" 5.63%.- також пройшли до парламенту, але їхній сумарний вплив обмежений. Явка виборців склала 52 %, що є відносно стабільним показником для країни.

Ілюстрація набраних на виборах відсотків

Для Європи ці вибори стали тестом стійкості. Брюссель чітко дав зрозуміти: перемога Санду відкриває можливості для пришвидшення євроінтеграції. У ЄС уже наголошують, що політична стабільність у Кишиневі створює умови для реалізації пакета фінансової допомоги в рамках Moldova Growth and Reform Facility обсягом €1,5 млрд.

Перед виборами єврочиновники здійснили масу візитів в Кишинів задля підтримки Санду та її партії – й бачимо, що це мало вплив.

З політтехнологічної та адміністративної точки зору спрацювало також декілька кроків, що дозволили ПАС втримати лідерство.

1. Заборона кількох опозиційних парті й та блоків – їх звинувати у співпраці з РФ: Серце Молдови, Велика Молдова, Вікторія.

2. Активні дії поліції проти мереж скупки голосів. В у нас ця практика втратила популярність та ефективність. Хоча на виборах 2019 один з кандидатів й мав наміри її застосувати. Але Молдова – країна дуже маленька та дуже бідна. Якщо дивитися в абсолютних числах, то срібний призер – "Патріотичний блок" — отримав 380 тис голосів. А мер одного, хоч і найбільшого міста країни – Києва — Віталій Кличко в 2020-м отримав 365 тис.

Загальна кількість виборців, які взяли участь: близько 1,85 млн осіб, кількість мандатів у парламенті: 101. Тобто 1 місце "коштує" 15-19 тис голосів. Отже скупка декількох десятків тисяч – це питання парламентської більшості.

Головним по скупці є біглий олігарх Ілон Шор, що зараз живе в РФ.

В останні місяці силовики активно з цим боролися. Молдовська поліція повідомила, що перед виборами було викрито й заблоковано кілька мереж, які займалися скупкою голосів, особливо у південних районах (Гагаузія) та серед виборців із Придністров’я. Поліція та прокуратура відкрили десятки кримінальних проваджень за статтями, пов’язаними з підкупом виборців та організацією незаконних схем перевезення людей на дільниці. Міністерство внутрішніх справ навіть звітувало, що у виборчий день були спроби підкупу в кількох селах на півдні країни, проте групи оперативного реагування відразу втручалися.

Плюс підняли штрафи за скупку й продаж голосів до 2000$ (!!!)- при середній зп 800$.

В результаті важко сказати, що скупку за російські гроші нівельовано повністю – але мінімізовано точно.

3. Придністров’я. Насправді, "захист від придністровців" – така ж лякалка, як і війна Молдови з Україною. Було відкрито 12 дільниць для придністровців, на них видано усього 23000 бюлетенів. Тож перекриття мостів, щоб занизити явку придністровців – це більш сигнал для мобілізації "своїх", ніж ефективна протидія.

Водночас європейські аналітики попереджають: з огляду на те, що кожен четвертий виборець підтримав проросійські сили, Кремль і надалі залишатиметься впливовим гравцем у молдовському політичному просторі.

З української перспективи результат варто оцінювати позитивно. Між Києвом і Кишиневом уже налагоджені міцні відносини. Президентка Санду та президент Зеленський неодноразово демонстрували публічну довіру й підтримку один одному, зокрема у питаннях енергетики, транспорту та транскордонної співпраці. Для нас важливо, щоб новий молдовський парламент не лише підтвердив курс на ЄС, а й відкрив би можливості для подальшої координації в оборонній та енергетичній сферах.

Щодо безпекового фактору, то з моєї точки зору ситуація стабільна. Теза про можливе "вторгнення об’єднаних молдовсько-придністровських полчищ та захоплення ними Одеси" виглядала радше як передвиборча лякалка, ніж реальний сценарій. У Придністров’ї нині дислокується близько 1,5 тис. "російських" військових, з яких реальних росіян сотня, їх потенціал обмежений, а будь-яка спроба військової активності неминуче призвела б до різкої реакції. Молдовська армія в аналогічному стані. Кишинів тримає ситуацію під контролем, а Київ має достатньо ресурсів, щоб нейтралізувати будь-які провокації.

У найближчі роки ключовим викликом для молдовського парламенту стане баланс між політичною стабільністю і реальними результатами реформ. Громадяни очікують змін у боротьбі з корупцією, реформі судової системи та економічному розвитку. І саме від того, чи зможе PAS конвертувати свої 55 мандатів у відчутні результати, залежатиме не лише доля Молдови, але й геополітична стійкість усього регіону. Для України ж ця перемога — шанс працювати поруч зі стабільним і дружнім сусідом, який розділяє наші стратегічні цілі.

Джерело: Facebook автора